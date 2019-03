Paweł Kukiz: Spytam Suskiego, co spożył przed wypowiedzią

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz podliczył swoje zarobki z tytułu działalności poselskiej oraz swojej żony, która jest nauczycielką. Odniósł się do wypowiedzi Marka Suskiego, który stwierdził, że pensje te są zbliżone.

Szef gabinetu premiera Marek Suski uważa, że pensje dyplomowanych nauczycieli niewiele różnią się od pensji posła. - Posłowie mają 8 tys zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys zł brutto to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem - skomentował w rozmowie z "Super Expressem".

Słowa polityka PiS komentowali politycy opozycji. "Poseł Suski nie ustaje w maratonie żenady" - napisał Marcin Kierwiński.

Podsumowanie zrobił również Paweł Kukiz. "Akurat tak się składa, że moja Żona to nauczycielka a ja jestem posłem. Wynagrodzenie podstawowe nauczyciela dyplomowanego, magistra z przygotowaniem pedagogicznym to 3.300 zł brutto. Jeszcze niedawno - jako nauczyciel mianowany - Żona dostawała 2.800 (brutto). Uposażenie podstawowe posła to 7.500 zł brutto czyli ponad dwa razy tyle, co nauczyciela dyplomowanego" - napisał lider Kukiz'15.

"Do tego poseł dostaje tzw. "diety", które są niczym innym jak częścią uposażenia nie objętą podatkiem dochodowym. I tu dochodzimy do kolejnej różnicy w finansach nauczycieli i posłów. Nauczyciel ma rocznie 3.000 zł kwoty wolnej od podatku a poseł 10 razy więcej, czyli 30 tysięcy (prawie roczna wypłata nauczyciela)" - dodał Kukiz.

"Przy okazji posiedzenia Sejmu poproszę posła Suskiego o uchylenie rąbka tajemnicy- co spożył przed swoją wypowiedzią w sprawie zarobków nauczycieli i posłów. Na piąteczek byłoby jak znalazł!" - napisał polityk.