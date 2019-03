Tomasz Terlikowski: Transfobie czy antyfeminizm

Martina Navratilova przekonywała, że gdy mężczyzna ukrywa swojego penisa, by twierdzić, że jest kobietą i startować w zawodach dla kobiet to jest to nieuczciwe, bowiem daje mu nieuzasadnioną przewagę - pisze Tomasz P. Terlikowski

Płynna ponowoczesność niesie ze sobą niekiedy dylematy, których nie spodziewaliby się nawet najodważniejsi i najbardziej postmodernistyczni z postmodernistycznych myślicieli.

I tak na przykład współczesny lewicowy liberał (czy liberalny lewicowiec – co w sumie znaczy to samo) musi się zdecydować, czy chce być transfobem czy raczej antyfeministą? Czy ważniejsze są dla niego prawa osób transpłciowych czy kobiet? Czy bardziej kocha feminizm (a może zwyczajny zdrowy rozsądek) czy może jednak ideologię LGBTQ. Obojętnym wobec tego straszliwego dylematu pozostać rzecz jasna nie może, bo tak się składa, że rozpala on obecnie debatę publiczną.

O co chodzi? W największym skrócie o to, czy biologiczni mężczyźni, którzy uważają się za kobiety, mogą czy nie mogą, powinni czy nie powinni startować w zawodach dla kobiet. Z punktu widzenia czystej ideologii czy tzw. praw osób transpłciowych sprawa jest prosta. Jeśli ktoś deklaruje, że jest kobietą, to jest kobietą i nikomu nic do tego, co znajduje się w jego majtkach albo jakie ma geny. Każda inna postawa jest transfobią. Tyle tylko, że z punktu widzenia biologii czy sportu sprawa jest nieco bar...