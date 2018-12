Awanse generalskie po ćwiczeniach

Prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy wręczy awanse generalskie w warunkach polowych. Gwiazdkę przypnie do polowego munduru – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Ceremonia odbędzie się w czwartek w dowództwie dywizji NATO w Elblągu, zaraz po zakończeniu ćwiczeń dowódczo – sztabowych, w których uczestniczą wojskowych z różnych krajów. Z naszych informacji wynika, że awanse otrzymają oficerowie z dowództwa w Elblągu oraz Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód w Szczecinie. Fakt wręczenia nominacji generalskich potwierdziliśmy w Pałacu Prezydenckim.

To będzie już czwarta ceremonia związana z awansami na najwyższe stopnie oficerskie w Wojsku Polskim w tym roku. Wcześniej takie ceremonie miały miejsce 1 marca, 15 sierpnia, a ostatnio 29 listopada w dzień Podchorążego. Wyjątkowość tej planowanej na 6 grudnia polega na tym, że po raz pierwszy odbędzie się poza Warszawą, w macierzystej jednostce dowódców.

Przepisy, które regulują ceremoniał wojskowy dopuszczają taką możliwość. Z załącznika do decyzji szefa MON w sprawie ceremoniału wynika że „uroczystość wręczenia aktów mianowania oficerom, honorowej broni białej oficerom mianowanym na stopnie generałów brygady (kontradmirałów) oraz aktów nominacji mianowanym na wyższe stopnie generalskie (admiralskie) organizuje się z okazji świąt państwowych, Święta Wojska Polskiego", ale także „w innych terminach określonych przez Kancelarię Prezydenta RP". Ceremonia wręczenia nominacji może odbywać się w siedzibie Prezydenta RP, na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego „lub w innym miejscu określonym przez Kancelarię Prezydenta RP". I tak będzie tym razem.

Zwykle takie uroczystości organizowane były 15 sierpnia, zresztą taka data jest eksponowana w dokumencie „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP". Jednak zdaniem wysokich rangą oficerów awanse powinny być wręczane nie tylko w święta, ale w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych.

Dlatego, że ceremonia będzie się odbywała poza Belwederem w warunkach polowych, inaczej będzie ona wyglądała. – Oficerowie będą w mundurach polowych, gdy odczytane zostanie postanowienie prezydenta o awansie, oficer wystąpi z szeregu, następnie prezydent przypnie do munduru nowy stopień wojskowy – jest on umieszczony na rzepie. Następnie wręczy mu beret z nowym stopniem, a także rulon z aktem mianowania. Następnie minister obrony narodowej wręczy mu buzdygan – opisuje nam wysoki rangą oficer Sił Zbrojnych.

Z naszych informacji wynika, że w ten sposób Prezydent chce podkreślić znaczenie dowództwa dywizji NATO w Elblągu, którego powstanie wynika z ustaleń szczytu NATO w Warszawie. I co istotne w trakcie trwających właśnie ćwiczeń sztabowych, z udziałem najwyższych dowódców Sojuszu, dowództwo tej dywizji jest certyfikowane, a to oznacza, że osiąga gotowość do działania.

Zdaniem naszych rozmówców z Sił Zbrojnych ośrodek prezydencki sięga do tradycji przedwojennej, gdy niektóre awanse były przyznawane „w polu" zaraz po zakończeniu ćwiczeń.

Prezydent przyspiesza z awansami, bo taka jest konieczność. Z danych umieszczonych na stronie internetowej MON wynika, że teraz mamy 81 generałów, ale kilku już niebawem zdejmie mundur i odejdzie do rezerwy.

