Sondaże twarzą w twarz w Polsce się nie sprawdzają

Rozmowa z Marcinem Dumą, prezesem Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS)

Rzeczpospolita: Im bliżej do wyborów, tym bardziej zaskakujące sondaże.

Poniżej dalsza część artykułu

Marcin Duma: Przede wszystkim trzeba spojrzeć na to, jak dany sondaż był robiony i na jakiej próbie został przeprowadzony – wiem, że w erze nagłówków i obrazków jest to „wołanie na puszczy", ale po te informacje warto sięgnąć. Zwłaszcza że w ostatnim czasie wyborcy mogą czuć się zdezorientowani – mamy trzy sondaże, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, tyle że ich wyniki się nie zgadzają. Jest sondaż panelu Ariadna, pracowni ABR SESTA oraz sondaż IBRiS.

Ich wyniki od siebie odbiegają.

Panel Ariadna zrobił sondaż na temat tego, kto może wygrać wybory w Warszawie, na ogólnopolskiej próbie. Jednak nasz system wyborczy powoduje, że mieszkańcy całej Polski nie mogą zagłosować w wyborach w stolicy, więc nie do końca rozumiem wartość takiego badania. To trochę jakby zapytać Polaków, na kogo by głosowali w wyborach na burmistrza Nowego Jorku.

Najbardziej zagadkowy jest sondaż ABR SESTA, według którego Patryk Jaki wygrywa wybory zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze.

Patrzyłem na publikację tego sondażu w Informatorze Stolicy i nigdzie się nie doszukałem, w jaki sposób został przeprowadzony. Jeden z portali ustalił, że to była sonda uliczna, robiona w Warszawie.

Badacze uznają za wiarygodne głównie sondaże telefoniczne.

Tą metodą był robiony sondaż IBRiS. Według opinii branży jest to najskuteczniejsza metoda w badaniu preferencji politycznych w Polsce.

Dlaczego?

Po 2010 r. i wpadkach sondażowych, które się wówczas zdarzyły, komisja, której przewodził prof. Domański, przeanalizowała sondaże, które były prowadzone różnymi metodami. Okazało się, że sondaże telefoniczne sprawdzają się w Polsce znacznie lepiej niż sondaże prowadzone twarzą w twarz, czyli bezpośrednie wywiady.

—rozmawiała Grażyna Zawadka

ARTYKUŁY POWIĄZANE