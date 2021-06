5 ważnych powodów, dla których warto wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Dostęp do rzetelnych informacji

Spis to jedyne badanie, które swoim zasięgiem obejmuje całą populację kraju. Dzięki zgromadzonym danym możemy dowiedzieć się m.in. ile osób mieszka w Polsce, jaki jest poziom wykształcenia i jaka jest nasza aktywność na rynku pracy. Dostęp do takich informacji to podstawa dobrze rozwiniętych społeczeństw. Każdy z nas ma możliwość korzystania z tych samych danych, co jest podstawą podejmowania ważnych decyzji prywatnych i zawodowych.

Wpływ na rozwój kraju i regionu

Wyniki opracowane na podstawie danych zebranych w spisie powszechnym służą do tworzenia prognoz i projektów, kształtujących przyszłość ludności naszego kraju. Na ich podstawie opracowuje się analizy dotyczące stabilności finansowej państwa czy też plany zagospodarowania przestrzennego. Dlatego to ważne, by każdy z nas wziął udział w spisie, przyczyniając się tym samym do uzyskania rzetelnego obrazu naszego społeczeństwa.

Sposób na wyrażenie własnych potrzeb

Na podstawie NSP 2021 przyznawane są m.in. środki finansowe dla poszczególnych samorządów. Oznacza to, że biorąc udział w spisie, informujemy nie tylko o naszych potrzebach, lecz także sprawiamy, że lokalne społeczności zostają zauważone, a co za tym idzie – mogą otrzymać realną pomoc. To właśnie takie dane są podstawą realizowania wszelkich programów wsparcia.

Spełnienie obywatelskiego obowiązku

Spis powszechny służy dobru obywateli i kraju, dlatego jest naszym obowiązkiem. Udział w nim czyni z nas świadomych uczestników życia publicznego i utrwala postawy obywatelskie. To ważne, by podobnie jak w wyborach demokratycznych zabrać głos, zaznaczyć swoją obecność i wpłynąć na rozwój kraju. W spisie liczy się każdy. Przekłada się to na możliwie najpełniejszy obraz społeczeństwa, w którym obecnie żyjemy.

Kontynuacja 100-letniej tradycji

Nowoczesność to jedno. Warto też uświadomić sobie znaczenie tradycji, która stanowi o ramach współczesnego świata. Pierwszy spis powszechny po odzyskaniu niepodległości przez Polskę miał miejsce w 1921 roku. Dziś, 100 lat później, mamy okazję kultywować tę tradycję i wspierać rozwój naszego państwa.

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021?

To proste. Najszybciej i najwygodniej można spisać się samodzielnie, korzystając z formularza na stronie spis.gov.pl. Ważne, by podać w nim dane według stanu na 31 marca 2021 r. Dostęp do swoich danych mamy przez 14 dni od pierwszego poprawnego logowania. Dzieci i nieletnią młodzież muszą spisać rodzice lub opiekunowie prawni. Natomiast w przypadku osób nieobecnych, ich dane przekazują osoby pełnoletnie, które należą do tego samego gospodarstwa domowego.

Bezpieczeństwo danych

Informacje przekazywane podczas spisu są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną. Do jej przestrzegania zobowiązani są także rachmistrzowie spisowi. Zebrane dane na etapie przetwarzania ulegają anonimizacji – nie można ich przyporządkować do określonej osoby. Oznacza to, że podawane w spisie dane są w pełni bezpieczne.

Aktualne informacje o spisie powszechnym dostępne są na stronie spis.gov.pl oraz na profilach GUS w mediach społecznościowych.

W przypadku pytań lub braku możliwości udziału w samospisie internetowym prosimy o kontakt z infolinią: 22 279 99 99*.

* Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

