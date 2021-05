Spisz się przez Internet!

Trwający od 1 kwietnia br. spis powszechny wyróżnia się przystępną formułą opartą o tzw. samospis internetowy. Metoda ta umożliwia udział w badaniu poprzez wypełnienie specjalnie opracowanego formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl. To wygodne rozwiązanie – formularz zawiera kilkanaście prostych pytań i można go wypełnić o dowolnej porze. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy jest obowiązkowy. Ważne, by w formularzu podawać dane według stanu na 31 marca 2021 r.

Krok po kroku

Należy wejść na stronę spis.gov.pl, gdzie znajduje się aplikacja spisowa.

Dostępne metody logowania:

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – umożliwia uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego oraz system ó w informatycznych bank ó w.

w informatycznych bank w. Wprowadzenie numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki – jako dane niezbędne przy pierwszym logowaniu. Dodatkowo wymagane jest stworzenie hasła, kt ó re razem z numerem PESEL posłuży do kolejnych logowań.

re razem z numerem PESEL posłuży do kolejnych logowań. Odrębny tryb z wykorzystaniem adresu e-mail i zdefiniowaniem hasła dostępu. Ta metoda jest przeznaczona dla cudzoziemc ó w nieposiadających numeru PESEL, kt ó rzy 31 marca 2021 r. zamieszkiwali stale lub przebywali czasowo na terenie Polski.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania i ewentualnej korekcie danych wystarczy zatwierdzić formularz. Następnie wyświetli się pytanie o chęć udziału w loterii. Po potwierdzeniu zostanie wygenerowany unikatowy kod. Osoby, które chcą wziąć udział w loterii, powinny pobrać kod i zgłosić go na stronie loteria.spis.gov.pl między 22 kwietnia a 7 lipca 2021 r.

Udział w loterii daje szansę na zdobycie nagród: kart przedpłaconych o wartości 500 zł i 1000 zł. Nagrodami głównymi w losowaniu finałowym są samochody miejskie. Raz zarejestrowany kod bierze udział we wszystkich kolejnych losowaniach, również w tym finałowym. Oznacza to, że im wcześniej spiszemy się przez Internet i zgłosimy swój unikatowy kod na stronie loterii, tym więcej mamy szans na wygraną. W loterii mogą wziąć udział pełnoletnie osoby, które spiszą się przez Internet.

Pytania w spisie

Pytania zebrane są w ośmiu blokach tematycznych. Dotyczą między innymi stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu oraz aktualnego miejsca zamieszkania. Kilka pytań ma charakter dobrowolny – wówczas respondent może zaznaczyć opcję „nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Co ważne, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 nie obejmuje tzw. danych wrażliwych dotyczących poglądów politycznych czy wielkości dochodów.

Dostęp do aplikacji spisowej

Dostęp do danych w formularzu spisowym trwa przez 14 dni od pierwszego poprawnego zalogowania. Jeśli w aplikacji zaloguje się osoba przebywająca za granicą, uruchomiony zostanie specjalny scenariusz spisu, który będzie wymagał wypełnienia jedynie formularza indywidualnego. Warto pamiętać, że spis internetowy to najprostsza i najbezpieczniejsza metoda przekazania danych i realizacji obowiązku spisowego.

Kto musi wziąć udział w tegorocznym spisie?

Spis ludności jest powszechny. Zgodnie z zapisami ustawy oznacza to, że każdy zobowiązany jest do udziału w spisie i udzielenia odpowiedzi na pytania. Dzieci i nieletnią młodzież muszą spisać rodzice lub opiekunowie prawni. Natomiast w przypadku osób nieobecnych, ich dane przekazują osoby pełnoletnie, wspólnie z nimi zamieszkałe.

Bezpieczeństwo danych

Informacje przekazywane podczas spisu są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do bezwzględnego jej przestrzegania. Zgromadzone dane na etapie przetwarzania ulegają anonimizacji – nie jest możliwe ich późniejsze przyporządkowanie do określonej osoby fizycznej. Oznacza to, że informacje przekazane w spisie powszechnym są bezpieczne.

Aktualne informacje o spisie powszechnym dostępne są na stronie spis.gov.pl oraz na profilach GUS w mediach społecznościowych.

W przypadku pytań lub braku możliwości udziału w samospisie internetowym prosimy o kontakt z infolinią: 22 279 99 99*.

* Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

