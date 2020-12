Stop Powodzi: coraz więcej działań w zarządzaniu ryzykiem powodziowym

Zarządzanie ryzykiem powodziowym – czy nie byłoby prościej nazwać to przeciwdziałaniem powodzi?

Byłoby to zbyt mało precyzyjne określenie. Sugerowałoby, że mamy możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa powodzi. Tymczasem nie jesteśmy w stanie całkowicie go zredukować. To zjawisko, zwykle pochodzenia naturalnego, jest niezależne od człowieka, trudne do przewidzenia i niepoddające się kontroli. Możemy natomiast skutecznie ograniczać ryzyko i łagodzić skutki powodzi, gdy już się pojawi. Nasza kampania informacyjno-promocyjna Stop Powodzi wskazuje strategiczny cel takich działań: ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, działalności gospodarczej, dziedzictwa kulturowego oraz środowiska.

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Czy grozi nam kataklizm podobny do powodzi tysiąclecia z 1997 r.?

Podejmujemy wszelkie działania, aby taka tragedia się nie powtórzyła. Należy jednak wyjść od tego, dlaczego aktualnie temat powodzi w ogóle jest tak istotny. Najważniejszym powodem jest zmieniający się klimat. Modele klimatyczne z perspektywą do 2100 r. wykazują, że na terenie Polski następować będzie nasilenie ekstremalnych zjawisk w przyrodzie, związanych ze zmianami klimatu. W głównej mierze dotyczyć to będzie gwałtownych nawalnych opadów oraz długotrwałych okresów suszy. Co prawda średnia rocznych opadów pozostanie na zbliżonym do obecnego poziomie, jednakże będą to głównie opady nawalne powodujące tzw. „szybkie powodzie”. Jednocześnie modelowany jest wzrost średniej wartości temperatury powietrza, który przyczyni się do zwiększenia parowania wody z gleby i roślin, a to z kolei w obliczu dłuższych okresów bezopadowych będzie skutkowało pogłębiającymi się suszami oraz zwiększeniem spływu powierzchniowego w przypadku nawalnych opadów powodujących lokalne podtopienia oraz powodzie.

Tylko, czy można jednocześnie realizować oba te procesy?

Powódź i susza to skrajne zjawiska hydrologiczne, na które odpowiedzią jest racjonalne, zrównoważone gospodarowanie wodami. Zadaniem Wód Polskich jest kompleksowe działanie. Mamy chronić ludzi, zarówno przed powodziami, jak i skutkami suszy. Kluczowe znaczenie ma retencjonowanie wody w okresie wezbrań oraz zasilanie w wodę środowiska w okresie suszy. Aby prowadzić prawidłową gospodarkę wodną należy mieć możliwość retencjonowania wód w każdy możliwy sposób, zarówno lokalnie w miejscu, gdzie opad powstał, jak i za pomocą dużych zbiorników, głównie w górnych odcinkach rzek lub na obszarach zagrożonych suszą. Szacujemy, że aby mówić o zabezpieczeniu kraju przed następstwami susz, należy gromadzić około 15-20% średniorocznego odpływu z rzek. W Polsce retencjonowane jest obecnie 6,5 % i w obliczu przewidywanych zmian klimatycznych jest to zdecydowanie za mało. Dlatego tak ważne są działania mające na celu zwiększenie retencji.

Polskę pokryją zatem wielkie zbiorniki wodne?

Zaznaczyłem, że podchodzimy do problemu retencji kompleksowo. To nie jest tak, że dla osiągnięcia w krajowym bilansie wodnym pożądanego poziomu zatrzymania co najmniej 15% wód opadowych wystarczy wybudować na terenie Polski odpowiednio wielki zbiornik wody o rozmiarach śródlądowego morza. Z dobrodziejstw wody cały kraj musi korzystać w miarę możliwości równomiernie. Ten cel można zrealizować tylko w jeden sposób: tworząc odpowiednią infrastrukturę i właściwie kształtując obszary zlokalizowane w sąsiedztwie rzek na całym obszarze Polski. Bardzo ważna jest właśnie retencja krajobrazowa, leśna, na terenach rolnych (w tym zatrzymywanie wody w glebie), jeziorna, w wyrobiskach pokopalnianych, jak i mikroretencja na terenach miejskich oraz retencja korytowa w rzekach. Zwiększenie retencji jest realizowane za pomocą szeregu rozwiązań technicznych i nietechnicznych, wdrażanych zarówno poprzez renaturyzację cieków, ale także przez budowę zbiorników, zapewniających retencję w mniejszej i większej skali. Przy tym należy zwrócić uwagę, że wszelkie działania poprzedzone są wykonaniem szeregu badań i analiz, wskazujących najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia celu, jaki jest założony (uwzględniając aspekty środowiskowe, gospodarcze oraz ekonomiczne). I tak np. szczególnie ważne dla rolnictwa są działania prowadzone podczas realizacji założeń Programu Kształtowania Zasobów Wodnych (zPKZW). Dzięki budowie, odbudowie, remontom urządzeń wodnych oraz rozwojowi systemu nawadniająco-odwadniającego małych cieków i rowów, uzyskany został niemal natychmiastowy efekt w postaci magazynowania wody w praktycznie każdej zlewni w kraju. Te, dodatkowe 48 mln m3 wody pozwoliło z kolei na zmniejszenie wykorzystywania do nawadniania wód podziemnych. Dość powiedzieć, że zgodnie z projektem realizowanego przez Wody Polskie planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), pobór wód podziemnych na cele nawodnień w przypadku łagodzenia skutków suszy powinien być brany pod uwagę jako ostateczne rozwiązanie.

Tym samym wytrącacie argumenty środowiskom sceptycznie nastawionym do budowy dużych zbiorników retencyjnych?

Kompleksowe podejście do retencji nie oznacza, że odstępujemy od budowy zbiorników. Argumenty przytaczane przez środowiska przeciwne ich budowie są często nietrafione. Weźmy chociażby ten o ogromnych stratach spowodowanych zwiększonym parowaniem w zbiornikach. Dla przykładu, parowanie w zbiorniku Świnna Poręba przekłada się na utratę przepływu 0,15 m3/s w rzece Skawa, podczas gdy zbiornik jest obecnie w stanie zapewnić w okresie suszy tzw. przepływ nienaruszalny w rzece poniżej zbiornika na poziomie 5,5 m3/s. Trzeba jeszcze przypomnieć, że minimalne przepływy przed budową zbiornika kształtowały się na poziomie 0,7 m3/s, co powodowało zanik życia biologicznego w dolinie rzeki. To nie wszystko. O opłacalności budowy zbiorników świadczą również inne dane. Koszty budowy zbiornika Czorsztyn zwróciły się w przeciągu 2 tygodni w 1997 r. po jego uruchomieniu. Dzięki jego pojemności powodziowej uniknięto tragedii ludzkich i strat na poziomie miliardów złotych. Podobnie było podczas największej od 160 lat fali wezbraniowej na Wiśle w 2010 r., gdy zbiornik wodny Świnna Poręba (jeszcze przed zakończeniem budowy) przechwycił falę powodziową, ratując Kraków przed zalaniem. Jest też aktualny przykład. Swoją rolę podczas tegorocznych, zwiększonych, jesiennych opadów odegrał oddany do użytku w połowie roku zbiornik Racibórz Dolny. Podczas przejścia fali wezbraniowej na Odrze w październiku zretencjonował ok. 50,5 mln m3 wody, przy rezerwie powodziowej ok. 135 mln m3. Maksymalnie polder wypełniony był w ok. 27%. Efektem magazynowania wody było zmniejszenie fali wezbraniowej. W momencie kulminacji redukcja wyniosła ok. 30%. Ochroniło to przed zalaniem wiele miejscowości – m.in.: Dziergowice, Lubieszów, Bierawa, Koźle, Brzeźce, Obrowiec, Sławice, Żelazna, a także miasto Brzeg. Dodatkowo spłaszczenie fali wezbraniowej uniemożliwiło zalanie oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie – Koźlu. To tereny, na których wciąż pamięta się o tragedii powodzi z 1997 r.

Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym to nie tylko działania o charakterze technicznym…

Unijna Dyrektywa Powodziowa (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.), której zapisy w 2012 r. włączono do polskiego Prawa wodnego wprowadziły zmianę w podejściu do ochrony przeciwpowodziowej. Nasza strategia opiera się na trzech filarach. Pierwszy, to odsunięcie powodzi od ludzi m.in. poprzez działania, o których mówiłem wcześniej. Drugi to odsunięcie ludzi od powodzi przede wszystkim poprzez właściwe planowanie przestrzenne dla uniknięcia zabudowy, szczególnie mieszkalnej, na obszarach zagrożenia powodziowego. Bardzo ważna jest w tym zakresie współpraca z administracją lokalną. Trzeci filar odnosi się do nauczenia się życia z powodzią i możliwie skutecznego nią zarządzania, radzenia sobie w trakcie i po jej przejściu, m.in. poprzez budowę systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania, szeroko pojętą edukację powodziową, a także kwestie dotyczące ubezpieczeń, adaptowania budynków do powodzi itp. Świadomość społeczna ma ogromne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka i potencjalnych strat, pozwala sprawniej przeprowadzić akcje ratunkowe i skuteczniej powracać do stanu przed powodzią. Budowaniu społecznej akceptacji i rozumienia problemów zarządzania ryzykiem powodziowym służy właśnie kampania informacyjno-promocyjna Stop Powodzi.

Rozpoczynają się półroczne konsultacje społeczne. To najważniejsza faza prac przed przyjęciem zaktualizowanych dokumentów PZRP w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej…

To będzie ogromne przedsięwzięcie, trwające przez pół roku od 22 grudnia 2020 r. Spotkania odbędą się praktycznie w całym kraju. Zaplanowaliśmy aż 28 takich debat. Logistykę dodatkowo utrudniają obostrzenia związane z pandemią. Uruchomiliśmy niemałe zasoby informatyczne, aby konsultacje były możliwe w formule online. Na stronie www.stoppowodzi.pl są szczegółowo objaśnione zasady uczestnictwa oraz tryb składania uwag i wniosków do projektów aPZRP. Jeśli jednak ograniczenia dotyczące możliwości organizacji spotkań np. do 100 osób zostaną zniesione, powrócimy do tradycyjnej formuły spotkań. Najważniejsze w omawianym zakresie słowo już się pojawiło. To słowo „projekty". Przygotowany przez Wody Polskie szczegółowy katalog działań zawiera ponad 1100 pozycji rozpisanych pod względem priorytetów, skali oraz roli poszczególnych interesariuszy we wdrażaniu zaplanowanych przedsięwzięć. Jednak bez społecznej weryfikacji byłby tylko zbiorem zapisów. Tymczasem chodzi tu o akceptowalny na wszystkich szczeblach całej naszej wspólnoty program realnych i niezbędnych do wdrożenia działań dla najbardziej zagrożonych obszarów w kraju. Ich celem jest przecież wszechstronna poprawa naszego bezpieczeństwa.

***

PZRP zostały sporządzone przez ówczesny Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i przyjęte w formie rozporządzenia Rady Ministrów w Polsce po raz pierwszy w 2016 r., na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP), map zagrożenia powodziowego (MZP) oraz map ryzyka powodziowego (MRP). Zgodnie z kolejnym, II cyklem planistycznym, poza aktualizacją PZRP, aktualizowane były także WORP i mapy (MZP i MRP). Aktualizacja PZRP realizowana jest w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

