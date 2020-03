Karta wypadku – co to jest, kto wypełnia, co warto wiedzieć?

Zdarzenie polisowe wymaga od nas jego zgłoszenia. Powinniśmy zatem wiedzieć – jak wygląda cała procedura, czym jest karta wypadku i co warto o niej wiedzieć.

Karta wypadku – co to właściwie jest?

W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, ważne jest, by jak najszybciej zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Musimy zatem wiedzieć, co to jest karta wypadku, która będzie nam w tym celu niezbędna.

Jest to formularz, który służy do opisania uszczerbku na zdrowiu lub szkody, jaka nas spotkała.

Przede wszystkim – nasza karta wypadku powinna zostać sporządzona w trzech egzemplarzach – jedna trafia do ubezpieczyciela, druga do ZUS-u, a trzecia zostaje z nami.

Karta powinna zawierać dane dotyczące płatnika:

PESEL,

NIP,

REGON.

Ważne są również dane ubezpieczonego:

PESEL,

Tytuł ubezpieczenia,

Numer pozycji oraz pełen tytuł ubezpieczenia społecznego.

Bardzo ważną częścią formularza jest dokładnie opis zdarzenia polisowego. Opis musi zawierać informacje o okolicznościach wypadku, przyczynie, czasie oraz miejscu, w którym do niego doszło. Formularz musi również posiadać informacje o doznanym urazie lub uszczerbku na zdrowiu. Pomocna może być również informacja o świadkach, którzy widzieli całą sytuację.

Warto dodać, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada gotowy wzór takiego dokumentu na swoich stronach internetowych. Sprawdzając https://rankomat.pl/ubezpieczenia-zdrowotne

Możemy przekonać się, że takie formularze nie są jakoś trudno dostępne. Dzięki temu możemy zaoszczędzić wiele cennego czasu, który spędzilibyśmy na sprawdzaniu w internecie czy odszkodowanie na pewno nam się należy, jak zgłosić szkodę oraz w jaki sposób ją wysłać.

Zadaniem karty wypadku jest dokładny opis okoliczności wypadku, doznanego uszczerbku oraz dane dotyczące ubezpieczonego oraz posiadanej polisy. Dzięki temu procedura wypłacenia odszkodowania jest o wiele krótsza. Brak tych informacji spowoduje wydłużenie czasu wypłaty świadczenia.

Kiedy przydaje się nam karta wypadku – przykładowe sytuacje

W zależności od tego, jakie ubezpieczenie posiadamy – zdarzeń, które podlegają ochronie ubezpieczeniowej, może być dużo, np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacja chirurgiczna, uraz ciała itd. Każde z takich zdarzeń może wymagać innych dokumentów.

Dokumenty, z których najczęściej korzystamy jednak to:

Zgłoszenie wypadku w drodze z/do pracy,

Zgłoszenie wypadku przy pracy,

Protokół ustalenia okoliczność wypadku,

Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby niebędącej pracownikiem.

Dokumenty mogą się różnić od siebie treścią, czasem nawet nieznacznie.

Bardzo ważne jest jednak ustalenie – kto ucierpiał w wypadku, w jaki sposób oraz jak doszło do zdarzenia.

Cała procedura nie musi być trudna i skomplikowana, jednak nie pamięta się o niej na co dzień. Z tego powodu łatwo popełnić błąd, który może przesunąć w czasie moment wypłaty należnego świadczenia.

Warto również znać odpowiednio wcześniej zapis o wyłączeniach odpowiedzialności, które mogą prowadzić do tego, że ubezpieczyciel nie wypłaci należnych nam środków. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą zdarzeń, w których ubezpieczony mógł działać świadomie na własną niekorzyść. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo odstąpić o obowiązujących warunków umowy.

