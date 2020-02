Luksus w historycznych wnętrzach

Historia Hotelu Bellotto jest bardzo bogata

Mieścimy się w byłym Pałacu Prymasowskim, którego budowę rozpoczęto pod koniec XVI wieku z inicjatywy biskupa płockiego Wojciecha Baranowskiego. Gdy biskup został prymasem, pałac w 1610 roku przekazał kapitule gnieźnieńskiej. Niestety, w latach potopu szwedzkiego 1655–1660 pałac uległ zniszczeniu. Odbudową zajął się mający skłonność do barokowego klasycyzmu Józef Fontana. Jednak już w 1704 roku budynek kolejny raz został spustoszony przez Sasów, Wołochów i Kozaków. Odbudowy podjął się prymas Stanisław Szembek. Do roku 1795 wnętrza pałacu pełniły funkcję mieszkania prymasów. W tym czasie był on kilkakrotnie przebudowywany. Pod koniec XVII wieku rozbudową zajął się Tylman z Gameren, natomiast w pierwszej połowie XVIII wieku pałac został odnowiony w stylu rokokowym i przeznaczony na rezydencję prymasa Adama Ignacego Komorowskiego. Kolejną generalną przebudowę pałacu przeprowadził w latach 1777–1783 Antoni Kazimierz Ostrowski. Pierwszym architektem odpowiedzialnym za zmiany został Efraim Szreger, a dzieło w stylu klasycystycznym skończył Michał Jerzy Poniatowski. Korpus główny został wówczas wzbogacony o skrzydła boczne z pawilonami, ryzalit korpusu zyskał zaś czterokolumnowe portyki. Architektami wnętrz pałacu byli Jan Chrystian Kamsetzer i Szymon Bogumił Zug. W XVIII wieku w pałacu mieściła się m.in. Kamera Warszawska, Rejencja Pruska, Zarząd Warszawskiego Policmajstra, Komisja Rządowa Wojny, Szkoła Junkrów. W dwudziestoleciu międzywojennym zadomowiło się w nim Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. Pałac Prymasowski przez wieki wrósł w krajobraz Warszawy. Zniszczony podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku, został odbudowany po wojnie. Przez wiele lat był oddziałem warszawskiego urzędu stanu cywilnego.

A skąd jego nazwa?

Od znanego malarza Bernardo Bellotto zwanego Canaletto, który w piękny sposób ukazywał w swych dziełach Warszawę. Canaletto pełnił funkcję nadwornego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zanim przybył do Polski, działał w Wenecji i innych włoskich miastach. Zasłynął jako malarz wedut – niewielkich wymiarów pejzaży przedstawiających widoki miast. Jego głównym dziełem jest galeria 30 wedut Warszawy i pałacu w Wilanowie, które umieszczono w oddzielnej Sali Prospektowej (zwanej też Salą Canaletta) na Zamku Królewskim. Do dziś zachowały się 24 oryginalne weduty, których certyfikowane kopie można podziwiać w holach hotelu Bellotto.

Tworzyła pani hotel od początku, co chciała pani osiągnąć?

Nadrzędnym celem, który przyświecał całemu zespołowi, była chęć przywrócenia Pałacowi Prymasowskiemu jego dawnej świetności i dzielenie się jego pięknem z naszymi gośćmi. Dziś, słuchając opinii naszych klientów, mamy ogromną satysfakcję z wykonanej pracy. W ciągu zaledwie kilku lat udało nam się odrestaurować cały obiekt, otworzyć restaurację Focaccia, cukiernię Miodowa, strefę SPA i tym samym udostępnić pałac szerokiej publiczności. Dziś hotel Bellotto to miejsce tętniące życiem, z którego uroków czerpią goście, korzystając z naszej doskonałej oferty gastronomicznej. Jesteśmy również ważnym miejscem na mapie wielu luksusowych eventów i konferencji międzynarodowych.

Doskonała lokalizacja tuż obok Starego Miasta sprawia, że z gościny hotelu Bellotto korzysta wielu turystów z całego świata.

Goście doceniają lokalizację w sercu warszawskiej Starówki oraz przyjazny duży parking bezpośrednio przy budynku. Zabytkowy charakter naszego hotelu sprawia, że goście czują się u nas wyjątkowo i chętnie poznają historię tego miejsca. Hotel przeszedł gruntowny remont pod nadzorem konserwatora zabytków i został w pełni dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających gości. Każdy pokój wyposażony jest w multimedia, klimatyzację, a apartamenty dodatkowo mają aneksy kuchenne. O niezapomniany pobyt dba nasz doświadczony hotelowy konsjerż. Jesteśmy hotelem butikowym, skupiającym się na wysublimowanych potrzebach naszych gości, zapewniając najwyższy standard.

Goście mogą spędzić noc we wspaniałych, historycznych wnętrzach z przepięknym widokiem na warszawskie Stare Miasto. Jak urządzone są pokoje?

Całe wnętrze hotelu oraz pokoje zaprojektowanie zostały przez jedną z czołowych warszawskich pracowni architektonicznych pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Ze względu na historyczny charakter obiektu niemożliwe było np. przesuwanie ścian czy inne konstrukcyjne przebudowy. Mimo tych ograniczeń udało się wyodrębnić 20 luksusowych pokoi i apartamentów urządzonych w klasycznym, włoskim stylu.

Mają państwo ponad 350 m kw. powierzchni do zagospodarowania, a półkoliste sklepienia oparte na ceglanych murach oraz nowoczesne elementy wystroju tworzą niepowtarzalny klimat i wiele możliwości.

Hotel Bellotto to nie tylko przestrzeń noclegowa. Mamy siedem oryginalnych sal konferencyjnych, a także wyjątkowe w skali całej Warszawy XVI-wieczne, niezniszczone działaniami wojennymi podziemie. W tych przestrzeniach odbywają się konferencje, bankiety, bale, spotkania biznesowe oraz prywatne uroczystości. Klienci cenią nasz obiekt nie tylko za dogodną lokalizację, piękne wnętrza, ale przede wszystkim za profesjonalną, niestandardową obsługę organizowanych eventów oraz catering na najwyższym poziomie.

Restauracja Focaccia serwuje wyśmienitą włoską kuchnię w nowoczesnym wydaniu. Dlaczego wybraliście państwo kuchnię włoską?

Kuchnia włoska jest jedną z najbardziej cenionych kuchni świata. Focaccia Ristorante wpisuje się więc w gusta klientów i charakter naszego hotelu. Zespół kucharzy pracujący w restauracji Focaccia tworzy menu łączące najlepsze tradycje włoskiej i polskiej kuchni. Większość produktów, po dokładnej selekcji, sami sprowadzamy bezpośrednio z Włoch. Możemy pochwalić się wyśmienitą kartą włoskich win, starannie dobranych do serwowanych przez nas dań.

Cukiernia Miodowa to miejsce z wyjątkowymi tradycjami. W XVIII wieku mieściła się tu słynna cukiernia i lodziarnia rzymskiego nuncjusza papieskiego Carluzzo Palmoniego, uważana za najlepszą w Warszawie. Z czego dziś słynie?

Miodowa Cafe to butikowa cukiernia, z której korzystają nasi goście, turyści oraz mieszkańcy Warszawy ceniący wyśmienite wyroby cukiernicze. Nasza pracownia cukiernicza słynie z ręcznie robionych ciast i ciasteczek na bazie klasycznych przepisów, do których produkcji używamy wyłącznie naturalnych i starannie wyselekcjonowanych produktów. Ściśle współpracujemy z Operą Narodową i w ramach naszej kooperacji powstało m.in. specjalne ciastko „opera”, które serwowane jest gościom na premierach.

W „Spa for You” mogą odpocząć nie tylko goście hotelu, ale i warszawiacy.

Tak, nasze Spa dostępne jest również dla gości zewnętrznych. Poza zabiegami pielęgnacyjnymi i relaksacyjnymi zapraszamy do kameralnej siłowni oraz strefy saun. O satysfakcję z wykonywanych zabiegów dba doświadczony zespół masażystów i kosmetologów.

Jakie są pani plany i marzenia związane z hotelem w 2020 roku?

Przede wszystkim chciałabym, aby obiekt rozwijał się tak dynamicznie jak do tej pory. Nadrzędnym celem jest dla mnie zadowolenie naszych gości ze świadczonych przez nas usług oraz rozwój i satysfakcja z wykonywanej pracy całego personelu hotelu, który na co dzień dba o doskonałą atmosferę tego miejsca.

