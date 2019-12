Wypadki na polskich drogach - statystyki, prognozy i pierwsza pomoc

Tragiczny wypadek na Warszawskich Bielanach, gdzie na pasach zginął ojciec, ratujący żonę i dziecko, sprawił, że znów dużo mówi się o zmianie przepisów o ruchu drogowym. Najczęściej pojawia się postulat bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - wchodzącemu na przejście dla pieszych, który znalazł się nawet w expose premiera Morawieckiego. Drugim, głośnym pomysłem jest podniesienie wysokości mandatów karnych, przemawia za tym argument, że najwyższa kara za przekroczenie prędkości nie zmieniła się od 16 lat. I tak, 500 zł (bo maksymalnie mandatem karnym o takiej kwocie policjant może ukarać kierowcę), mogło być w 2003 roku wysoką kwotą (było to prawie 65% pensji minimalnej), tak obecnie nie robi dużego wrażenia (22% w 2020 roku). Poza zmianami w prawie, coraz częściej mówi się o zwiększeniu roli edukacji. Zarówno pod względem szkolenia kierowców, jak i upowszechnianiu znajomości udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia poprawiają bezpieczeństwo każdego z nas

- Każda osoba przeszkolona z udzielania pierwszej pomocy, to statystycznie większa szansa, dla każdego z nas na przeżycie, po udziale w wypadku. Na każdego zabitego na drodze, przypada 15 rannych, to pokazuje skalę tego, ilu osobom należy udzielać pomocy. Uczestnicy wypadku, przy którym zatrzyma się kierowca przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy, mają większą szansę przeżycia - mówi rat. med. Tomasz Kutycki, dyrektor medyczny Centrum Ratownictwa, w którym w ciągu kilkunastu lat przeszkolono ponad 100 000 osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy. - Obecnie, każdy kierowca przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy, powinien przejść 4-godzinne szkolenie w zakresie udzielania pomocy ofiarom wypadków. Jednak, jeśli ktoś uważa, że to nie wystarczy i ciągle nie czuje się pewnie, to powinien zapisać się na pełny kurs pierwszej pomocy, w pełnym wymiarze. To na pewno pomoże w razie konieczności udzielania pomocy w oczekiwaniu na służby medyczne - wyjaśnia Kutycki.

Polskie wypadki drogowe w statystyce

Jeśli porównamy dane, dotyczące bezpieczeństwa drogowego, Polski i reszty Unii Europejskiej, to widać, jak źle wypada na jej tle nasz kraj. Dość powiedzieć, że na drogach ginie u nas ponad 3 razy więcej osób (w przeliczeniu na milion mieszkańców), niż w Norwegii czy Anglii. Jednocześnie, jeśli porównamy statystyki, dotyczące poprzedniej dekady w Polsce, z tymi z 2018, to widać jak duży postęp zrobiliśmy w ciągu ostatnich 10 lat.

W porównaniu z 2009 rokiem:

- ogólna liczba wypadków drogowych spadła o prawie 30%, z 44196, do 31674;

- liczba zabitych zmniejszyła się o 38%, z 4572 w 2009, do 2862 w 2018 roku;

- podobnie obniżyła się statystyka, dotycząca rannych w wypadkach, tutaj z 56046 osób udało się obniżyć ją do 37359, czyli o 34%.

Należy dodać, że podobne spadki możemy zaobserwować w reszcie krajów UE, które od lat realizują plan Komisji Europejskiej, na ograniczenie do 2020 roku liczby wypadków o 50% w stosunku do poprzedniej dekady. Paradoksalnie więc choć wypadków w Polsce jest coraz mniej, to ich liczba spada w całej Unii, więc nie poprawia to naszych statystyk. A te, są naprawdę złe, skoro co dziesiąta osoba ginąca na drogach w Europie, ginie właśnie w Polsce.

I choć w skali dziesięciu lat, wygląda to bardzo dobrze, tak ostatni rok (2018) przyniósł niepokojącą zmianę. Pierwszy raz, od czasu prowadzenia badań, liczba zabitych w wypadkach nie tylko nie zmalała w stosunku do 2017 roku, ale wzrosła o 31 osób. Co ciekawe, jednocześnie liczba wypadków zmalała o 2107. Eksperci zwracają uwagę, że może być to kwestia coraz szybszych aut i coraz większych prędkości, przy których wypadki coraz częściej kończą się śmiercią. Kolejny raport (tym razem podsumowujący rok 2019) już za kilka miesięcy, wtedy przekonamy się, czy zeszły rok był jedynie wypadkiem przy pracy, czy może stanie się niepokojącą tendencją. Jedno jest pewne, każda inicjatywa i pomysł, poprawiający bezpieczeństwo na drogach jest w naszym kraju warty rozważenia.

