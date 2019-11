Łódź miasto młodych. Sprawdź, dlaczego warto tu studiować i gdzie mieszkać?

Włókiennictwo i wyjątkowa architektura





Przez lata Łódź była kojarzona z szarą rzeczywistością, wysokim bezrobociem i miejscem, w którym nie ma perspektyw dla młodych ludzi. Obecnie, to dynamiczne miasto, które zachwyca wyjątkową architekturą i mnogością możliwości. Faktem jest to, że Łódź ma charakter przemysłowy, to właśnie tutaj zlokalizowane były największe fabryki włókiennicze, zakłady tkackie i szwalnie. Wraz z przenoszeniem produkcji odzieży do Chin, przemysł ten zaczął zanikać, a wiele zakładów zbankrutowało. Teraz Łódź przeżywa odrodzenie i coraz więcej firm odzieżowych wraca do kolebki polskiego włókiennictwa, korzystając z usług zmodernizowanych szwalni czy fabryk tkanin. To właśnie nowoczesny przemysł włókienniczy i mody jest kluczową branżą regionu łódzkiego.

Na kolejnym miejscu w rankingu branż z największym potencjałem, plasuje się produkcja zaawansowanych materiałów budowlanych. Powstaje tu wiele zakładów, które specjalizują się w najnowszych technologiach, z których czerpią inwestorzy z całego kraju i Europy. Łódzkie post fabryczne przestrzenie odzyskują dawny blask, dzięki firmom budowlanym, architektom i młodym ludziom, którzy właśnie Łódź wybierają, na swoje siedziby. Zaniedbane, stare budynki przeradzają się w nowoczesne, loftowe biura, ośrodki kultury i mieszkania. Jednym z ciekawych miejsc na mapie Łodzi, jest dawna fabryka Scheiblera, która po renowacji jest sercem Art Inkubatora. Instytucja ta organizuje koncerty, wystawy i spektakle. W dawnej przędzalni i tkalni Franciszka Ramischa, obecnie zlokalizowane są studia i pracownie artystów, projektantów mody, architektów, a także niezwykłe butiki, które przyciągają ludzi z całej Polski.

Łódź zachwyca pozytywną energią, kreatywnością, a także architekturą i mnogością możliwości. Nie można jednak zapominać o bogatej ofercie edukacyjnej miasta - to jeden z ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Według Łódzkiego Informatora Gospodarczego 2019, co roku z łódzkiej oferty edukacyjnej, korzysta ponad 70 tys. studentów, z czego około 5 tys. to osoby spoza kraju. W roku akademickim 2016/2017 studiowało tu ponad 73 000 studentów, a naukę ukończyło 19 324 absolwentów. Znajduje się tu 19 placówek kształcących młodych ludzi na szczeblu wyższym, z czego aż 7, to szkoły publiczne, dodatkowo w Łodzi znajdziemy 30 instytucji o charakterze badawczo-rozwojowym. Do placówek państwowych należą: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Medyczny oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera. To właśnie na tej ostatniej, studiowali Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, czy Janusz Gajos.

Młodzi ludzie mogą wybierać spośród prawie dwustu możliwości, sam Uniwersytet Łódzki oferuje naukę na 104 kierunkach, a na jego 12 wydziałach kształci się ponad 32 tys. studentów. Uczelnia współpracuje z placówkami z 28 krajów Europy, co stwarza możliwość wymiany zagranicznej i korzystania z programów międzynarodowych. Silnym trendem jest odświeżanie kształcenia na kierunkach takich jak włókiennictwo i wzornictwo. Akademia Sztuk Pięknych, jako jedyna w kraju, dysponuje Katedrą Ubioru, dzięki czemu przyciąga wielu studentów nie tylko z kraju, ale i z całego świata.

Uczelnie w Łodzi ściśle współpracują z wieloma firmami, aby móc tworzyć ofertę edukacyjną dostosowaną do obecnego rynku pracy. Dzięki temu studenci i absolwenci mają większe szanse na zatrudnienie w wielu branżach. Przedsiębiorstwa stają się partnerami placówek, co pozwala ulepszyć metody szkolenia, ale i rekrutowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Mają one niejako wpływ na program edukacyjny, a także stymulują uczelnie do tworzenia innowacyjnych kierunków. Odpowiedzią na potrzeby rynku, wynikające ze współpracy z firmami takimi jak Comarch, Fujitsu czy Ericsson, są kierunki studiów dla specjalistów np. z branży BPO/SSC/IT. Współpraca między uczelniami i przedsiębiorcami jest swego rodzaju transferem technologii, zwiększającym innowacyjność i możliwości studentów na rynku pracy.

Każda z uczelni publicznych, daje możliwość zamieszkania w akademiku Łódź. To najtańsze rozwiązanie, z którego może skorzystać student, ponieważ wynajem jednoosobowego pokoju to koszt około 500 zł. Za miejsce w dwuosobowym lub trzyosobowym pokoju, student zapłaci około 300 zł, w zależności od uczelni, na której studiuje. Najdroższe akademiki oferuje Uniwersytet Medyczny, pokój jednoosobowy to około tysiąc złotych, a za miejsce w trzyosobowym trzeba zapłacić 450 zł za miesiąc. Wciąż jest to jednak atrakcyjna oferta mieszkaniowa dla studentów. Niestety, problemem mogą okazać się wspólne łazienki i kuchnie, które do dyspozycji mają młodzi ludzie. Jeśli fakt ten jest problematyczny, można zdecydować się na samodzielne wynajęcie mieszkania. Jednopokojowe to koszt około 1400 zł (czynsz i media), za dwupokojowe trzeba zapłacić prawie 2 000 zł, ceny tych z największym metrażem dochodzą nawet do 5000 zł. Warunki życia w mieszkaniu są zazwyczaj zdecydowanie lepsze, studenci nie muszą dzielić przestrzeni z wieloma osobami, mają więcej prywatności, a także ich godziny wejść i wyjść nie są kontrolowane. Niestety, koszt wynajęcia jest zdecydowanie wyższy, a co za tym idzie – nieosiągalny dla wszystkich.

Studenci w Łodzi, mogą skorzystać także z nowoczesnego rozwiązania – prywatnego akademika Łódź Basecamp. Zakwaterowanie tu pozwala cieszyć się w pełni życiem studenckim w pokoju jednoosobowym lub dzielić przestrzeń ze współlokatorem, a ceny wahają się w granicach 1200-1800 zł za miesiąc. Prywatne akademiki to popularna forma zakwaterowania w wielu europejskich krajach, prężenie rozwija się również w Polsce. Basecamp oferuje dobrze wyposażone pokoje o wysokim standardzie, w których poza miejscem do spania, znajduje się prywatna kuchnia i łazienka, dzięki czemu studenci nie są zmuszeni dzielenia ich z innymi. Prywatny akademik w Łodzi dysponuje także siłownią, strefą rekreacyjną i towarzyską oraz cichymi pokojami do nauki – wszystkie te przestrzenie zlokalizowane są w budynku Basecamp.

Wspomniany prywatny akademik zlokalizowany jest w starej Łódzkiej Drukarni, tworzącą nowoczesną i inspirującą przestrzeń. Znajduje się w niedalekiej odległości od Uniwersytetu Łódzkiego, a także Manufaktury, czyli centrum rozrywki i galerii handlowej. Dzięki świetnej lokalizacji i niesamowicie wysokich jakościowo warunków panujących w tym akademiku, studenci mogą spokojnie przygotować się do egzaminów, ale także zacieśnić więzi towarzyskie. To rozwiązanie zdecydowanie zbliżone do prywatnego mieszkania, jednak o wiele wygodniejsze i tańsze. Basecamp daje studentom dużo swobody i możliwości decydowania, oferując jednocześnie przytulne, nowoczesne wnętrza.

Basecamp to prawie 500 apartamentów studenckich, 15 wspólnych i funkcjonalnych kuchni, 5 cichych pokoi nauki, a także pralnia, siłownia i sklep spożywczy. Jak w takim razie wyglądają warunki w prywatnym akademiku Łódź? Właściciel pokoje nazywa apartamentami, ze względu na wysoki standard zakwaterowania. Nawet najtańsze rozwiązanie, czyli jednoosobowe StudioBase (1200 zł), wyposażone jest w diznajnerskie meble, kuchnię, łazienkę, a także szybkie WiFi. Można zdecydować się na przestrzeń dwupoziomową, która daje możliwość oddzielenia strefy sypialnianej od tej codziennej. Koszt Mezzanine Base (ok. 19m2) to około 1300 zł, a podobny apartament dla dwóch osób (Mezzanine Medium Twin) około 1500 zł. Wnętrza są proste, nowoczesne, przytulne i w pełni dostosowane do samodzielnego życia studentów. Poza łóżkiem, biurkiem i krzesłem, właściciel prywatnego akademika oferuje pełne wyposażenie kuchni oraz dodatki dekorujące wnętrze. Jeśli studentowi marzy się prawdziwy luksus, może wybrać Apartament o powierzchni aż 42 metrów kwadratowych. Miesięczny koszt salonu z jadalnią, kuchnią, łazienką i sypialną z podwójnym łóżkiem to około 1800 zł.

Więcej szczegółów dotyczących oferty prywatnych akademików Łódź, znajduje się na stronie: https://basecampstudent.com/pl/lokalizacje/polska/lodz/.

