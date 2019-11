Azjatyckie SUV-y: ciekawe propozycje z rynku wtórnego

Nie da się ukryć, że dwadzieścia ostatnich lat na rynku motoryzacyjnym upłynęło pod znakiem bardzo gwałtownego rozwoju popularności aut typu SUV. Niektórzy mówią nawet o „eksplozji” tego segmentu. Zaczęło się od lepiej wyposażonych, „ucywilizowanych” wersji klasycznych aut terenowych. Dziś właściwie każdy producent, który chce radzić sobie na rynku, musi oferować co najmniej jednego SUV-a lub crossovera. Jeśli chce zarabiać więcej – musi mieć całą gamę SUV-ów w różnych segmentach. Od najmniejszych, miejskich, aż po olbrzymie, siedmioosobowe modele.



W tej klasie zawsze mocni byli producenci z Azji.



Europejskie marki trochę „przespały” początek mody na samochody SUV i dopiero od niedawna dołączają do peletonu. Tymczasem klienci zdążyli już świetnie poznać i polubić azjatyckie propozycje z tego segmentu.



Na początku przekonali się do Toyoty RAV4, która szybko stała się hitem sprzedaży. Później dołączyła do niej także Honda CR-V. Swoich fanów miały Suzuki Vitara (kiedyś będące „porządną” terenówką) czy Subaru Forester. W 2006 roku Nissan przeprowadził małą rewolucję na rynku, wprowadzając Qashqaia. Klienci szybko go pokochali.



Kolejne lata upłynęły pod znakiem umacniającej się pozycji firm z Korei. Hyundaie i auta marki Kia przestały być obiektem kpin. Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że pod każdym względem, koreańskie SUV-y grają w tej samej lidze, co produkty z Europy czy z Japonii. Mało tego – w niektórych kwestiach nawet przodują.



Spójrzmy na ofertę rynkową.



Aby dowiedzieć się, jakie samochody używane typu SUV z Azji można obecnie kupić, warto znaleźć odpowiednie źródło. Najlepiej postawić na firmę, która oferuje samochody używane z gwarancją, z pewnego źródła i dokładnie sprawdzone. Czyli na Spotawheel. Wystarczy wejść na jej stronę internetową, a następnie zaznaczyć, że interesują nas SUV-y. Mamy do wyboru jeszcze m.in. auta miejskie, kombi i limuzyny, ale dziś skupmy się na modnych wozach z podniesionym zawieszeniem.



Oczywiście, w Spotawheel można znaleźć też europejskie propozycje, takie jak Ford Kuga czy Opel Mokka. Widać jednak, że większość stanowią modele z Azji. Nic dziwnego – takie auta są cenione i poszukiwane przez klientów.



Zacznijmy od mniejszych wozów.



Dojdziemy dziś nawet do dużych, niemal pięciometrowych SUV-ów. Ale zacznijmy od czegoś, co rewelacyjnie sprawdzi się w mieście. Czyli od przebojowego Nissana Juke’a.



Juke trafił na rynek w 2010 roku. Był jednym z pierwszych przedstawicieli segmentu B-SUV. Gdy debiutował, prawie nie miał konkurencji. Teraz (gdy do sprzedaży trafia jego druga generacja), wśród „B-SUV-ów” wręcz panuje tłok. Ale Juke nadal dzielnie sobie radzi.



To, co wyróżnia ten model, to z pewnością wygląd. Sprawa ze stylistyką tego Nissana jest prosta. Albo go pokochasz, albo znienawidzisz. Jeżdżąc nim, nadal łatwo się wyróżnić. Oprócz wyglądu nadwozia, uwagę zwracają też popularne w Juke’u odważne kolory, takie jak żółty czy czerwony.



Ale poza nietypową prezencją, Juke nie szokuje. Jest wygodnym samochodem, a pod maską większości egzemplarzy pracuje sprawdzony, wolnossący silnik benzynowy 1.6. Jest trwały i mało skomplikowany.



Nie podoba ci się Juke? Zwróć uwagę na Suzuki.





Dokładniej: na model SX4. Również ma prosty silnik 1.6 pod maską, ale – w odróżnieniu od Juke’a – stylistyka Suzuki jest spokojniejsza. Nie budzi kontrowersji. To idealna propozycja dla tych klientów, którzy wolą nie rzucać się w oczy.

Wśród nieco większych aut warto znowu spojrzeć na Nissana.

Tym razem nie mówię już o Juke’u, a o Qashqaiu. Ten świetnie znany z dróg samochód mocno przyczynił się do wzrostu popularności SUV-ów. Dlaczego? To proste. Po prostu był (i nadal jest) bardzo dobry. Świetnie wyglądający (ale już nie tak kontrowersyjny, jak Juke), wygodny i przestronny. A do tego z nowoczesnym wyposażeniem i w całkiem atrakcyjnej cenie.



W ofercie Spotawheel dostępne są obecnie modele pierwszej generacji po liftingu. Jeden z egzemplarzy ma dwulitrowy silnik benzynowy, a drugi – diesla o tej samej pojemności.



Najgroźniejszym konkurentem Qashqaia są auta z Korei.



Mowa o Kii i Hyundaiu. Które z tych modeli konkurują z Nissanem? Przede wszystkim Kia Sportage i Hyundai ix35. Te kompaktowe samochody są konstrukcyjnymi bliźniakami. Oba świetnie wyglądają i są wygodne. Według licznych recenzji, dobrze się prowadzą. Przekonują do siebie bardzo szeroką gamą silników i wersji wyposażenia.





W ofercie firmy można znaleźć sporo egzemplarzy ix35 i dwa Sportage. Jeden z nich to Kia najnowszej, aktualnie dostępnej w salonach generacji.



Bazowe odmiany wspomnianych tych aut mają pod maską silniki benzynowe 1.6. Można znaleźć egzemplarze także m.in. z jednostkami 2.0, a także z dieslami 1.7 i 2.0. Topowe odmiany mogą występować nie tylko ze skrzynią automatyczną, ale i z napędem na cztery koła, a w środku mają m.in. skórzaną tapicerkę, nawigację czy elektrycznie sterowane fotele.



Zarówno Sportage, jak i ix35 zbierają dobre opinie od swoich użytkowników. Ich głównym mocnym punktem są trwałe silniki. Co ważne, na rynku nadal zdarzają się auta z gwarancją fabryczną. Jest tak zwłaszcza w przypadku Kii, która oferuje na swoje produkty aż siedem lat ochrony. Z drugiej strony, w przypadku Spotawheel i tak mówimy o firmie, która oferuje samochody z gwarancją. Nawet jeśli w przypadku danego egzemplarza fabryczna ochrona już wygasła, Spotawheel i tak sprzedaje auta używane z gwarancją do 5 lat.



Jeśli nie Korea, wróćmy do Japonii.



Zarówno Sportage jak i ix35 to samochody godne polecenia. Mają jednak silną konkurencję nie tylko ze strony Nissana, ale i innych producentów z Kraju Kwitnącej Wiśni. Dokładniej, mowa chociażby o Maździe i Toyocie. Ten pierwszy producent oferuje dynamicznie stylizowany model CX-5. Jest ceniony nie tylko za wygląd, ale i za prowadzenie.



Z kolei Toyota RAV4 to marka sama w sobie. Jej główne zalety – oprócz wręcz legendarnej bezawaryjności – to przestronne wnętrze i komfortowo zestrojone zawieszenie.



W ofercie firmy znajdzie się też coś większego.



Jeśli wolimy większe SUV-y, bo potrzebujemy naprawdę dużego bagażnika (a także wtedy, gdy po prostu podobają nam się takie auta), zwróćmy uwagę na kolejny z modeli Kii. Tym razem mowa o flagowym Sorento aktualnej generacji. Jest oszczędne, wygodne i przestronne, a przy tym trzeba przyznać, że jego wygląd robi wrażenie.



Niezależnie od tego, co wybierzemy, mamy 7 dni na zwrot samochody do Spotawheel. Jeśli kupimy Kię, ale w drodze do domu stwierdzimy, że wolelibyśmy jednak Toyotę, żaden kłopot! Możemy też wymienić Suzuki na Nissana… i tak dalej. Najważniejsze, że wszystkie z tych wozów są sprawdzone i mają gwarancję. Kupujemy samochód, a nie jego problemy!

