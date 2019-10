Ruszają 31. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM

Najważniejsi decydenci, politycy, przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu wezmą udział w 31. Międzynarodowych Targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. W dniach 9-11 października teren Międzynarodowych Targów Poznańskich stanie się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń podmiotów zaangażowanych w ochronę środowiska i gospodarkę odpadami.

– Targi POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie targowo-wystawiennicze w branży ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku wydarzenie to odwiedza kilka tysięcy osób, wśród których nie brakuje najważniejszych decydentów z administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawicieli nauki i biznesu. W tym roku kilkaset firm zaprezentuje zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi i gospodarce odpadami. Podczas licznych konferencji, debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami i kształtującymi przyszłość zmianami prawnymi – mówi Prezes Grupy MTP Przemysław Trawa.

W inauguracji 31. Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM przewidziano udział m.in.: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego.

– Dbałość o środowisko to nasz obowiązek, który wynika z konieczności zapewnienia zasobów następnym pokoleniom. Odpowiedzią na to wyzwanie jest między innymi gospodarka o obiegu zamkniętym. Temat przewodni tegorocznej edycji targów POL-ECO SYSTEM – „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska” – doskonale wpisuje się w podjęte przez Ministerstwo Środowiska działania, które przyczyniają się do poprawy systemu gospodarki odpadami – zaznacza Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Podczas konferencji i debat będzie można wskazać decydentom propozycje rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Resort środowiska jest w przededniu wdrożenia pakietu odpadowego, dlatego zaplanowane podczas targów tematy dotyczą gospodarki obiegu zamkniętego, recyklingu, systemu zbiórki i segregacji odpadów.

– Wśród wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć samorządy i branża odpadowa w najbliższym czasie, jest dostosowanie systemu zbiórki i przetwarzania odpadów do znowelizowanych aktów prawnych oraz przystosowanie instalacji przetwarzania odpadów do nowych, najlepszych dostępnych technologii BAT. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwala jednocześnie na to, by zmiany nie powodowały nadmiernych obciążeń społecznych – podkreśla Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Integralną częścią targów POL-ECO SYSTEM jest zorganizowana po raz trzeci przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna EkoSfera. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora odpadowego. Nad tą częścią wystawienniczo-konferencyjną patronat honorowy objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Na targach oprócz licznych sesji, konferencji i debat poświęconych gospodarce odpadami, nie zabraknie tez tematów związanych z energetyką i Smart City. Szczególnie interesujące obszary to rozwijająca się energetyka prosumencka, magazynowanie energii, klastry energii oraz odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wśród wydarzeń zaplanowane są także projekcje filmowe oraz pokazy ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Podczas targów odbędzie się również seminarium „Dorobek 30-lecia Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz perspektywy rozwoju Funduszu i systemu finasowania ochrony środowiska w Polsce”. Z kolei Lasy Państwowe podsumują projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych.

Częścią targów będzie też wystawa uczestników konkursu Ministerstwa Środowiska „Produkt w Obiegu”, którego celem jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Konkurs zaprezentuje nowoczesne produkty i rozwiązania promujące ponowne wykorzystanie surowców. Podczas Pol-ECO SYSTEM zostaną wręczone nagrody Ministra Środowiska w tym konkursie, a także Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz certyfikaty EMAS.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM odbędą się w Poznaniu w dniach 9-11 października 2019 r.

