Z Taylorem ku przyszłości

Doświadczenie w pracy z kadrą B może się przydać, bo zapewne w pierwszej reprezentacji coraz większą rolę odgrywać będą nowi zawodnicy. Taylor chwali Aleksandra Balcerowskiego, którego zabrał do Chin i Łukasza Kolendę. Dodaje, że podoba mu się rozwój Aleksandra Dziewy i Adriana Boguckiego. Mówi też, że na razie weterani nie rezygnują z kadry, a to bardzo dobra wiadomość w perspektywie walki o udział w igrzyskach olimpijskich.

Po udanych mistrzostwach świata padały deklaracje, że Polska będzie się starała o prawo organizacji jednego z kwalifikacyjnych turniejów, ale ostatecznie PZKosz się nie zgłosi, o czym poinformował prezes Radosław Piesiewicz. Aby zostać gospodarzem, trzeba byłoby zebrać ok. 14 mln zł, co okazało się kwotą zbyt dużą (2,3 mln franków szwajcarskich kosztuje samo prawo organizacji turnieju).

Zanim rozstrzygnie się walka o igrzyska olimpijskie (23–28 czerwca), Polacy rozpoczną eliminacje do kolejnego EuroBasketu. Z naszej grupy (Polska, Izrael, Hiszpania oraz Rumunia) zakwalifikują się trzy najlepsze zespoły. Tu szansa jest dużo większa niż w przypadku igrzysk. Najsłabsza w grupie wydaje się Rumunia, która awansowała do tej rozgrywki z prekwalifikacji.

Trener Taylor przypomina jednak, że siła jego drużyny nigdy nie wynikała z indywidualności. – Pokazaliśmy, że to zespół wygrywa mecze. Nie chodzi o to, by mieć supergwiazdy, ale by mieć drużynę. Oczywiście Mateusz wiele dla nas znaczy, jest liderem, cieszę się, gdy jest w składzie, ale jeśli go nie będzie, to poradzimy sobie najlepiej jak się da – mówi „Rz" i dodaje, że na podobnych pozycjach grają Adam Waczyński, Michał Sokołowski oraz Karol Gruszecki (obecnie leczy kontuzję).