Bajka o królu LeBronie

Świętowanie miało być już w piątek, ale skazywani na porażkę gracze z Florydy zagrali świetne spotkanie i zwyciężyli 111:108, a wściekły LeBron James szybko uciekł do szatni. Być może obawiał się, że to początek większych kłopotów i zapowiedź finałowej klęski, co na zawsze przypięłoby mu łatkę gwiazdy, która przegrywa w decydujących momentach.

