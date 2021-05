Ostatnia wiadomość od mamy

Sport ten, nawiązujący do koszykówki granej na ulicach i placach na jeden kosz, po raz pierwszy będzie w programie olimpijskim.

Mecz kończy się po zdobyciu przez jedną z ekip 21 punktów lub po upływie 10 minut. Rzuty z gry nagradzane są jednym lub dwoma (z dystansu) punktami. Zespół to czterech zawodników, ale równocześnie na boisku przebywa trzech.

Najbardziej znany z nich jest Zamojski. To były reprezentant kraju w klasycznym baskecie, trzykrotny uczestnik ME. Jest też dziesięciokrotnym mistrzem Polski z Prokomem Treflem Sopot, Asseco Prokomem Gdynia i Stelmetem Zielona Góra. Ostatni sezon spędził w Anwilu Włocławek. W kadrze 3x3 występuje od 2019 roku, gdy Polacy zdobyli brązowy medal mistrzostw świata. Grę w Polskiej Lidze Koszykówki mają za sobą także Rduch i Hicks, a Pawłowski jedynie w I i II lidze.

W Tokio osiem drużyn zagra systemem każdy z każdym. Dwie najlepsze ekipy wywalczą bezpośrednio przepustkę do półfinału. Zespoły z miejsc 3–6 awansują do ćwierćfinałów. Zwycięzcy dwóch spotkań 1/4 finału dołączą do półfinalistów i powalczą o medale.