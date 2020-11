Kadra w bańce o awans na EuroBasket

Koronawirus, z którym mierzy się cały świat, zmienił także sposób rozgrywania eliminacji do mistrzostw Europy. Po raz pierwszy odbędą się one w formie miniturniejów, rozgrywanych w „bańkach”. Dlatego Polacy na mecze z Rumunią (28 listopada) oraz Izraelem (30 listopada) pojechali do Hiszpanii.

Mieszkają i trenują razem z innymi reprezentacjami w Walencji. Hotel opuszczają tylko w określonych godzinach, jeżdżą podstawionym autokarem - wszystko po to, żeby uniknąć zakażenia. W polskiej drużynie strat z tego powodu nie było, chociaż Łukaszem Koszarkiem było pewne zamieszanie. Zawodnik miał niejasny wynik pierwszego testu, ale on chorobę przechodził już wcześniej, w październiku, po powrocie drużyny Zastalu Zielona Góra z meczu w Rosji. Drugi wynik był negatywny i Koszarek do Hiszpanii mógł polecieć.