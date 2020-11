Draft NBA w czasach pandemii

Prawo pierwszego wyboru wylosowali Minnesota Timberwolves, którzy postawili na Anthony'ego Edwardsa, który ma być trzecim elementem układanki, obok centra Karla-Anthony'ego Townsa i obrońcy D'Angelo Russella.

Drudzy wybierali Golden State Warriors, którzy po fatalnych wynikach w ostatnim sezonie, chcą wrócić na szczyt. Los ich nie oszczędzał, bo z trzech wielkich gwiazd zdrowy był ostatnio tylko Draymond Green. Stephen Curry i Klay Thompson wracali do gry po ciężkich kontuzjach, więc władze klubu planowały dodać im do pomocy silnego centra.

Wszystko szło dobrze, Warriors wytypowali sobie wcześniej Jamesa Wisemana, ale dosłownie w ostatniej chwili znów poważnego urazu doznał Thompson (mówi się o zerwaniu ścięgna Achillesa). W tej sytuacji zespół z Kalifornii mógł postawić na jakiegoś gracza obwodowego, który potrafi świetnie rzucać z dystansu. Warriors zdecydowali jednak, że będą trzymać się planu i wskazali Wisemana, który potem przyznał, że przez chwilę obawiał się o swoją przyszłość.

Ciekawie powinno być też w Charlotte, gdzie trafił LaMelo Ball, brat zawodnika New Orleans Lonzo Balla i przede wszystkim syn LaVara Balla, znanego z niewyparzonego języka. W Hornets większościowym udziałowcem jest Michael Jordan. Jeśli Ball junior nie będzie grał na miarę oczekiwań, a Ball senior będzie bardzo aktywny w mediach, to na linii ojciec - właściciel może dochodzić do napięć. Trzy lata temu wielkie nadzieje ze starszym z braci (Lonzo) wiązali Los Angeles Lakers, którzy wybrali go z numerem 2 w drafcie. Kiedy plan nie wypalił, to oddali zawodnika do New Orleans Pelicans. Lonzo i LaMelo stali się pierwszymi w historii braćmi, wybranymi w pierwszej piątce draftu.