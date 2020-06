To nie bajka: NBA wraca i zagra u Disneya

Sezon zostanie wznowiony 31 lipca w kompleksie sportowym Walt Disney World Resort. To naturalny kierunek, skoro prawa do pokazywania meczów ma stacja ESPN, będąca częścią koncernu medialnego. Plan, który zaakceptowała Rada Gubernatorów zakłada powrót do gry 22 z 30 drużyn (13 z Konferencji Zachodniej i dziewięć ze Wschodu), czyli te, które są obecnie na miejscach dających prawo gry w play off oraz te, które mogą jeszcze o to powalczyć. Wolne dostaną zawodnicy najsłabszych drużyn, w tym m.in. broniących tytułu Golden State Warriors, którzy zmagali się z kontuzjami najlepszych zawodników Stephena Curry'ego i Klaya Thompsona.

Każdy z zespołów rozegra u Disneya po osiem spotkań sezonu zasadniczego, a jeśli potem różnica między ósmą a dziewiątą drużyną na Wschodzie lub Zachodzie będzie nie większa niż cztery zwycięstwa, to powalczą one ze sobą o prawo gry w play off (dziewiąty zespół będzie musiał wygrać dwa razy z rzędu, żeby się tam dostać). Liczba meczów, w których koszykarze wybiegną na parkiet ma wielkie znaczenie. Jak podaje oficjalna strona ligi, aż 171 meczów standardowego sezonu zasadniczego nie zostanie rozegranych, co oznacza, że zawodnicy zarobią w sumie około 600 mln dolarów mniej. Faza play off ma wyglądać standardowo (w każdej rundzie do czterech zwycięstw), a finał zaplanowano najpóźniej na 12 października.

Plan jest rozpisany szczegółowo: 22 czerwca zawodnicy zostaną przetestowani na obecność koronawirusa, osiem dni później zaczną treningi. Najpierw będą ćwiczyć na własnych obiektach, a od 7 lipca rozpoczną zajęcia w Orlando. Spotkania będą się odbywać bez kibiców, ale będą transmitowane przez telewizję. Podczas meczów koszykarze nie będą mogli brać pryszniców w hali, a zawodnicy kontuzjowani będą siedzieli na trybunach. Rodziny będą mogły przyjechać do kompleksu Disneya dopiero w czasie fazy play off.

Plan obejmuje też inne ważne wydarzenia. Loteria przed wyborami zawodników w drafcie będzie 25 sierpnia, a sama ceremonia jest zaplanowana na 15 października. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy sezon zacznie się 1 grudnia.