Bundesliga. Koszykarze zagrają w Monachium

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to władze niemieckiej koszykarskiej easyCredit Bundesligi chcą rozegrać w czerwcu turniej, który wyłoni mistrza. Chęć wzięcia udziału do 30 kwietnia mogły zgłosić wszystkie drużyny, a ostatecznie zdecydowało się na to dziesięć zespołów: Bayern Monachium, MHP RIESEN Ludwigsburg ,Merlins Crailsheim, Alba Berlin, EWE Baskets Oldenburg, Rasta Vechta, Brose Bamberg, BG Göttingen, ratiopharm Ulm i Fraport Skyliners. Ci, którzy się nie zgłosili, zostaną w tabeli ustawieni na miejscach poniżej 10., ale w tym sezonie nikt z Bundesligi nie spadnie.

