EuroBasket: Wygrać i kupić sobie spokój

W takiej atmosferze reprezentanci przyjechali do Gliwic na zgrupowanie, żeby rozpocząć eliminacje do EuroBasketu od meczu z Izraelem. Fani wierzą w drużynę i bilety podobno sprzedawały się bardzo dobrze. Czasu na pracę i treningi było bardzo niewiele, ledwie trzy dni, a dwóch bardzo ważnych zawodników (brakuje jeszcze Ponitki) mają zastąpić Michał Michalak i Jarosław Zyskowski.

- To nie są zupełnie nowi zawodnicy w kadrze, obaj byli wcześniej przeze mnie powoływani na zgrupowania. Michał był z nami choćby przez całe lato 2014 roku, gdy walczyliśmy o udział w EuroBaskecie. Znają nasze zagrywki, terminologię, jakiej używamy. Znają też kolegów z drużyny. Myślę, że ich wpasowanie do zespołu pójdzie gładko. Nie mogę się doczekać tego, jak będą współpracować i pomagać nam na parkiecie. Do nowego systemu kwalifikacji do wielkich imprez ciągle się wszyscy przyzwyczajają. Skład kadry różni się z okienka na okienko, trzeba się umieć dostosowywać. Możemy postawić na zespołową koszykówkę, w której się dobrze czujemy i zacząć dobrze nasze eliminacje w meczu z Izraelem - mówi "Rz" trener Taylor.

Mają jednak inne atuty niż nieobecni, zwłaszcza Ponitka, który potrafi odważnie i ostro zaatakować kosz, zdobyć punkty w tłoku, a jeśli trzeba, zebrać piłkę z tablicy, skacząc między wyższymi przeciwnikami.

Najbliżsi rywale reprezentacji Polski to uznane marki w Europie. W ekipie Izraela będzie kilku doświadczonych graczy. - Selekcjoner naszych rywali powołał doświadczonego rozgrywającego Gala Mekela, jest też Tamir Blatt. Guy Pnini to z kolei skrzydłowy, który potrafi świetnie rzucać. Siłą Izraela są też naturalizowani gracze. Joe Alexander to znakomity zawodnik podkoszowy, który grał kiedyś nawet w NBA. Duże umiejętności ma również TJ Cline. To naprawdę mocna drużyna – mówi „Rz” trener Taylor.

Hiszpanie to mistrzowie świata, ale trzeba pamiętać, że w niedzielnym meczu w Saragossie nie będzie największych gwiazd z NBA czy Euroligi. - Teraz gwiazd zabraknie, ale to nie znaczy, że mają słaby skład. Przeciwko nam zagrają dobrzy zawodnicy, występujący w lidze ACB m.in. w Unicaji Malaga, a to jedne z najsilniejszych rozgrywek na świecie. W starciu z tym rywalem będziemy chcieli pokazać, jak wielki postęp zrobiła polska koszykówka – ocenia trener Taylor.

Polacy liczą na głośny doping kibiców i zespołową grę. Pod nieobecność Waczyńskiego i Ponitki jeszcze ważniejszą rolę odgrywać powinni AJ Slaughter czy Łukasz Koszarek. Do kadry wrócił też grający w Hiszpanii Tomasz Gielo. Do EuroBasketu awansują trzy najlepsze zespoły (gra jeszcze Rumunia), ale dobrze zacząć eliminacje przynajmniej od jednego zwycięstwa, bo następna okazja do zdobycia punktów dopiero w listopadzie.