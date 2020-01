Włochy: Tydzień żałoby po śmierci Bryanta AFP

Wszystkie zawodowe drużyny koszykarskie we Włoszech przez najbliższy tydzień będą rozpoczynały swoje mecze minutą ciszy, by uczcić tragiczną śmierć Kobego Bryanta, byłego koszykarza Los Angeles Lakers, który spędził dzieciństwo we Włoszech - informuje CNN.