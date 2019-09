NBA: Toronto Raptors zaczynają sprzedawać klubowe hidżaby

Zespół Raptors, należący do Maple Leaf Sports & Entertainment, poinformował, że jest pierwszym klubem w zawodowej lidze NBA, która sprzedaje klubowe hidżaby. Jerry Ferguson, dyrektor marketingu, powiedział agencji Associated Press, że pomysł został zainspirowany przez Hijabi Ballers - lokalną organizację promującą sport wśród muzułmanek.

Inspired by those brave enough to change the game.



The Toronto Raptors Nike Pro Hijab is available now.#WeTheNorth pic.twitter.com/D1fY1mWGhy