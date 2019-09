Michał Sokołowski: Nie jesteśmy drużyną nastolatków

Rzeczpospolita: Wiele razy słyszeliście, że Polska wraca na mistrzostwa świata po 52 latach przerwy. Trema przed pierwszym meczem z Wenezuelę meczem była wielka?

Michał Sokołowski, skrzydłowy reprezentacji Polski: W moim przypadku punktem kulminacyjnym, kiedy emocje były największe i dotarło do mnie, co osiągnęliśmy, było odegranie hymnu przed meczem. Potem, kiedy wszedłem na boisko, to trema zniknęła i trzeba było robić swoje.