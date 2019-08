Gortat zastępcą Cousinsa w LA Lakers?

Wcześniej Polak grał w NBA w barwach Orlando Magic, Phoenix Suns i Washington Wizards.

Cousins - jak informuje "The Athletic" - miał zerwać więzadło krzyżowe w kolanie, co oznacza, iż będzie musiał pauzować nawet dziewięć miesięcy. W związku z kontuzją drużyna z Los Angeles będzie potrzebować centra - co stwarza dla Gortata szansę powrotu do NBA - czytamy w Onecie.

Los Angeles Lakers to jeden z faworytów do wygrania NBA w tym sezonie. Gwiazdami drużyny są LeBron James, Rajon Rondo i Anthony Davis.