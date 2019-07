Losowanie el. ME: Polskie drużyny poznały rywali

Reprezentacja Polski grała w sześciu ostatnich turniejach ME (w 2009 roku była gospodarzem), ale wielkich sukcesów nie odniosła. Trafiła do czwartego koszyka i od razu było wiadomo, że trafi do grupy A, C, E lub G, zgodnie z formatem losowania. Obok Polaków w Grupie A znaleźli się Hiszpanie (m.in. mistrzowie z 2015 roku i brązowi medaliści ME 2017), reprezentacja Izraela i zwycięzca prekwalifikacji z udziałem Słowacji, Cypru i Rumunii. Bardzo możliwe, że obie drużyny będą grały w rezerwowych składach, bo wielu koszykarzy z Hiszpanii oraz Izraela gra w NBA i EuroLidze, a gracze stamtąd nie są zwalniani na okienka reprezentacyjne. W polskiej drużynie z tego powodu zabraknie Mateusza Ponitki (Zenit St. Petersburg).

Eliminacje zostaną rozegrane w trzech okienkach, które zaplanowano na 17-25 lutego 2020 r., 23 listopada – 1 grudnia 2020 r. oraz 15-23 lutego 2021 r. W każdym z nich reprezentacje zagrają po dwa spotkania. Najbliższe ME zostaną rozegrane w czterech krajach: Czechach, Gruzji, Niemczech i Włoszech. Gospodarzami decydującej fazy będą nasi zachodni sąsiedzi.

Swoje rywalki w eliminacjach do ME w Hiszpanii i Francji poznały także panie, które zagrają w grupie z Białorusią i Wielką Brytanią. Do turnieju awansują zwycięzcy dziewięciu grup oraz pięć najlepszych drużyn z drugich miejsc.