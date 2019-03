Mistrzostwa świata koszykarzy: uwaga na Chiny

Reprezentacja Polski w ostatnich latach w meczach o punkty mierzyła się z rywalami z Europy. We wrześniu w mistrzostwach świata będzie musiała stawić czoła rywalom, prezentującym odmienne style. Polacy zagrają z Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Najwięcej respektu budzi reprezentacja Chin. To gospodarze turnieju, więc na pewno zrobią wszystko, żeby awansować do kolejnej rundy rozgrywek, poza tym pomagać im będzie doping kibiców. Ta drużyna w ostatnich latach odnosiła największe sukcesy z grona rywali drużyny Mike'a Taylora. W 2008 roku w turnieju olimpijskim w Pekinie doszli do ćwierćfinału, dwa lata później zameldowali się w 1/8 finału mundialu. Później było słabiej, na igrzyskach w Londynie Chińczycy zajęli ostatnie miejsce. W ostatnich mistrzostwach Azji reprezentacja Chin odpadła z kolei w ćwierćfinale.

Warto pamiętać, że w drużynie, która walczyła w igrzyskach olimpijskich grał słynny środkowy Houston Rockets Yao Ming, do tego był doświadczony Wang Zhizhi (również z przeszłością w NBA), a karierę w najlepszej lidze świata rozkręcał właśnie Yi Jianlian, który ostatecznie rozegrał tam ponad 300 spotkań. Z tej trójki z Polakami może zagrać ten ostatni, chociaż w grupie eliminacyjnej - Chińczycy choć pewni awansu, to jednak zajęli czwarte miejsce – zagrał tylko czterokrotnie. Skład drużyny w tamtych meczach ciągle się zmieniał, jakby selekcjoner Li Nan chciał przetestować przed turniejem jak największą liczbę graczy. Z obecnego składu drużyny, oprócz Yi, jeszcze dwóch innych graczy miało styczność z NBA. Zhou Qi przez ostatnie dwa sezony grał w Houston Rockets, ale w grudniu został zwolniony, a Ding Yanyuhang przed sezonem był w składzie Dallas Mavericks. Z reprezentantów Polski tylko środkowy Maciej Lampe może się pochwalić występami w NBA. To było jednak dawno, a od kilku sezonów Lampe gra w Chinach.

Wenezuelczycy, chociaż nie budzą wielkiego respektu u polskich kibiców, grali w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, dzięki zwycięstwu w mistrzostwach Ameryki z 2015 roku (USA nie brały udziału w turnieju). Większość zawodników występuje na co dzień w lidze wenezuelskiej, która ma dobrą opinię (polscy kibice koszykówki mogą pamiętać Amerykanina Dee Bosta, MVP finałów z 2016 roku, który wcześniej występował w wenezuelskim Trotamundos de Carabobo). Kilku podstawowych graczy reprezentuje barwy mistrza kraju Guaros de Lara (m.in. Gregory Echenique, Gregory Vargas czy Jose Vargas), więc atutem drużyny może być zgranie. Największą gwiazdą Wenezueli jest 38-letni John Cox z niemieckiego Medi Bayreuth, ale nie wiadomo, czy wystąpi w mistrzostwach świata. Wenezuelczykom zdarzają się też wpadki, jak porażka 55:95 z Kanadą w ostatnim meczu eliminacji.

Drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej do ostatniej chwili walczyła awans. Zdobyła go dzięki zwycięstwu 72:46 w ostatnim meczu z pewną już awansu Nigerią. W drużynie jest wielu zawodników, występujących w niższych ligach we Francji, m.in.: rozgrywający Souleyman Diabate (drugoligowe francuskie Nancy), Charles Abouo (występujące w drugiej lidze Blois) oraz Vafessa Fofana (Nantes, też druga liga), więc przydadzą się podpowiedzi od reprezentantów Polski, urodzonych we Francji Aarona Cela i Mathieu Wojciechowskiego. Fofana oraz Noe-Charles Abouo zdobywali dla drużyny najwięcej punktów (11,1 pkt). Ważną rolę w drużynie odgrywał też w eliminacjach środkowy Baru Adjehi, który wystąpił we wszystkich 12 meczach, zdobywając średnio 6,8 punktu.