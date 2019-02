But koszykarza pękł podczas meczu. Akcje Nike spadają

Firma Nike próbuje poradzić sobie z kryzysem, który wybuchł wokół firmy, gdy gwiazdor ligi NCAA Zion Williamson doznał urazu. But koszykarza Duke pękł podczas meczu.

Zion Williamson to jedna z największych nadziei amerykańskiej koszykówki. Talent skrzydłowego porównywany jest do LeBrona Jamera. Jest również wymieniany jako główny kandydat do pierwszego numeru w tegorocznym drafcie NBA.

Jego zespół mierzył się wczoraj z uniwersytetem North Carolina. Williamson już w pierwszej kwarcie doznał kontuzji kolana. W jednej z akcji jego but pękł, a koszykarz padł na parkiet.

W reakcji na to zdarzenie, dziś akcje Nike spadły o ponad 1 proc. Przedstawiciele firmy szybko wydali oświadczenie, w którym przekazali, że jakość ich produktów jest dla nich najważniejsza. "Chociaż jest to zdarzenie odosobnione, pracujemy nad zidentyfikowaniem problemu" - poinformowano.

W ubiegłym roku firma Nike wydała 11,5 miliarda dolarów na umowy marketingowe i umowy sponsoringowe.

Nike i jej marka Jordan sponsorowały 85 drużyn koszykarskich mężczyzn i kobiet w NCAA.

