NBA: Marcin Gortat zwolniony przez Clippers. Polak bez klubu

Uwagę kibiców przykuł tajemniczy wpis Marcina Gortata na Twitterze. Koszykarz napisał "to była świetna jazda". Podejrzewano, że wkrótce zostanie ogłoszona informacja o nowym klubie Polaka.

Chwilę później dziennikarz Shams Charania poinformował, że Gortat rozstał się ze swoim dotychczasowym zespołem.

Gortat dołączył do Clippers przed obecnymi rozgrywkami. Zapowiadał, że może to być jego ostatni sezon w karierze.

34-latek zadebiutował w NBA w 2007 roku. Trzy sezony bronił barw Orlando Magic. Występował również w Phoenix Suns i Washington Wizards.

The Clippers are waiving center Marcin Gortat, sources tell @TheAthleticNBA @WatchStadium.