Jaką funkcję pełnią satelity Starlink?

Czym jest projekt Starlink?





Obecność sztucznych satelitów na orbicie ziemskiej nie jest nowym zjawiskiem, ponieważ od wielu lat biorą czynny udział w szybkiej transmisji danych, np. podczas korzystania z nawigacji GPS czy użytkowania telewizji satelitarnej. Projekt autorstwa SpaceX został zainicjowany w podobnych celach – satelity Starlink w docelowym założeniu mają bowiem zapewnić superszybki internet każdemu użytkownikowi na świecie, niezależnie od szerokości geograficznej. Pomysł sam w sobie nie jest unikatowy, jednak uwagę całego przemysłu kosmicznego przyciąga zupełnie coś innego. Elon Musk zaskoczył świat rozmachem, z jakim umieszcza satelity Starlink na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Satelity Starlink a plany SpaceX





Pierwsze satelity Starlink zostały wystrzelone w przestrzeń kosmiczną w maju 2019 roku i od tamtej pory wielu z nas może być świadkami ciekawego zjawiska na niebie. Mowa o „kosmicznym pociągu”, czyli niewielkich świecących punktach, które zwartym szykiem zmierzają ku orbicie ziemskiej. To nic innego jak właśnie satelity od SpaceX, które mają zapewnić doprowadzenie internetu na całym globie, w formie bezprzewodowej. Ambicje amerykańskiego przedsiębiorstwa sięgają, nomen omen, kosmicznych wartości, ponieważ projekt zakłada umieszczenie na niskiej orbicie Ziemi 12 tys. satelitów do 2027 roku.

System Starlink a potencjalne problemy





Satelity od SpaceX charakteryzują się stosunkowo niską wagą (ok. 250 kg) i wyposażone są w panele słoneczne, których zadaniem jest pozyskiwanie energii. To właśnie ich obecność sprawia, że obiekty odbijają światło i są mocno widoczne na niebie, zwłaszcza przed świtem i po zmierzchu. Jest to dość duże uniedogodnienie dla astronomów i astrofizyków przeprowadzających obserwacje, które mają na celu lokalizowanie obiektów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców naszej planety. Obecność satelitów Starlink utrudnia również prowadzenie badań nad nowymi planetami. SpaceX, w odpowiedzi na niepokoje wśród badaczy kosmosu, nieustannie pracuje nad wdrożeniem technologii pozwalającej maksymalnie zredukować odbicie światła od satelitów.

