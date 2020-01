Przywódcy religijni w Oświęcimiu

Przyjazd do Polski tak wysokiej rangi przedstawicieli świata muzułmańskiego wynika z porozumienia, które zostało zawarte w Nowym Jorku pomiędzy dr. Mohammadem Abdulkarim al-Issą i Davidem Harrisem.

– Wierzę, że oddając hołd ofiarom Auschwitz, zachęcę muzułmanów i niemuzułmanów do wzajemnego szacunku i zrozumienia – powiedział dr Al-Issa po podpisaniu porozumienia.

Do spotkania dojdzie w najbliższy czwartek i piątek. Delegacje odwiedzą m.in. muzeum dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i muzeum Polin w Warszawie. Do wspólnej międzywyznaniowej modlitwy dojdzie w synagodze im. Nożyków w Warszawie, odbędzie się ona w intencji „wzajemnego szacunku, zrozumienia i poszanowania różnorodności między wyznawcami różnych religii". Przedstawiciele delegacji wezmą udział we wspólnej szabatowej kolacji w piątek.