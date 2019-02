Papież zadziała w sprawie ks. Jankowskiego?

- W kwestii wyjaśnienia zarzutów wobec ks. Henryka Jankowskiego potrzebna jest interwencja Stolicy Apostolskiej – uważa o. Adam Żak, pełnomocnik Episkopatu Polski ds. dzieci i młodzieży.

Jezuita, który w Rzymie obserwował watykański szczyt na temat molestowania seksualnego nieletnich, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” podsumowuje spotkanie biskupów z papieżem Franciszkiem. Duchownego zapytaliśmy m.in. o sprawę ks. Henryka Jankowskiego, którą opinia publiczna żyje od kilku tygodni. Nieżyjący kapelan „Solidarności” miał dopuszczać się molestowania seksualnego nieletnich. Jedną ze spraw kilka lat temu zajmowała się prokuratura, ale postępowanie zostało umorzone. Pod koniec grudnia ub. roku w „Dużym Formacie” ukazał się tekst, w którym wypowiadały się osoby molestowane przez kapłana. Pojawiły się głosy – również w Kościele - że kuria archidiecezji gdańskiej powinna sprawę błyskawicznie wyjaśnić. Eksperci prawa kanonicznego wskazali, że w przyjętych w 2014 roku przez Episkopatu procedurach jest zapis, który pozwala na wszczęcie postępowania wobec osoby zmarłej jeśli wymaga tego „dobro Kościoła”. Metropolita gdański, abp Sławoj Leszek Głódź, odpowiadając jednak na pytania dziennikarzy stwierdził, że od czasu, gdy w 2008 roku objął rządy w archidiecezji żadna z osób rzekomo molestowanych przez kapłana nie zgłosiła się do kurii. Uznał, że dopóki nie ma formalnego zgłoszenia żadne postępowanie nie będzie wszczynane. Przed kilkoma dniami portal wiez.com.pl ujawnił, że jedna z ofiar zgłosiła fakt molestowania do kurii pod koniec stycznia. Jednak archidiecezja gdańska wciąż nie zabrała się za wyjaśnienie sprawy.

W ciągu ostatnich dni, tu w Rzymie, na spotkaniu papieża z biskupami wiele mówiło się o tym, że do skutecznego wyjaśniania spraw molestowania seksualnego potrzebna jest zmiana mentalności. Jest ona potrzebna do tego, by wyjaśnić sprawę ks. prałata Henryka Jankowskiego?

O. Adam Żak: Norma prawna jest, ale ktoś kto powinien ją stosować tego nie robi. I w tej materii powinna interweniować instancja wyższa.

Papież Franciszek powinien zwrócić uwagę arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi?

Stolica Apostolska ma swojego przedstawiciela w Polsce, który może poprosić o instrukcje jak ma postąpić w tym przypadku.

Nocne obalenie pomnika ks. Jankowskiego to zniecierpliwienie opinii publicznej?

Rozumiem tę akcję jako wyraz pewnego niepokoju a nawet złości, że się tej sprawy nie wyjaśnia. Było to jednak starannie wyreżyserowane i był to akt wandalizmu. Tak się nie powinno dziać. Nie powinno być tak, że taka symboliczna kara jest wymierzana przed znalezieniem prawdy. Nie powinno się jednak odwlekać jej wyświetlenia i dopuszczać do tego, by ci którzy czują się zranieni byli prowokowani do takich akcji, do aktów desperacji.

Tomasz Krzyżak z Rzymu

Cały wywiad z o. Adamem Żakiem dziś o 21 na rp.pl i we wtorkowej „Rzeczpospolitej”