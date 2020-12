Hiszpania planuje utworzenie rejestru antyszczepionkowców

Według sondażu przeprowadzonego przez państwowy Ośrodek Badań Socjologicznych odsetek Hiszpanów, które odmawiają zaszczepienia się ostatnio znacznie spadł: 28 procent ankietowanych odmówiłoby szczepienia przeciwko Covid-19 – wynika z grudniowego sondażu. W listopadzie odsetek ten wynosił jeszcze 47 proc. W tym samym czasie gotowość Hiszpanów do szczepień wzrosła z prawie 37 do ponad 40 procent.

