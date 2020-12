Szczepionka skuteczna na mutacje wirusa

Część Polaków próbowała wrócić do kraju z Wielkiej Brytanii

W tym tygodniu rozpoczną się w Unii Europejskiej szczepienia przeciw Covid-19. Mają one zadziałać również na brytyjską odmianę wirusa.

Unia Europejska odcięła się od Wielkiej Brytanii ze strachu przed zaobserwowaną na Wyspach nową, bardziej zakaźną, odmianą koronawirusa. Zdaniem brytyjskich naukowców może być ona nawet o 70 proc. bardziej zakaźna, co oznaczałoby gwałtowny przyrost liczby chorych i dodatkową presję na i tak już przeciążone systemy opieki zdrowotnej w państwach Unii. Dlatego po kolei wszystkie 27 rządów zdecydowało o zakazie lotów oraz – to Francja – zakazie wjazdu promami i Eurotunelem z Wielkiej Brytanii. Na razie to zakazy czasowe, eksperci obserwują rozwój sytuacji. W kilku krajach – Holandii, Danii, Włoszech i Belgii – już potwierdzono chorych z nowym wariantem koronawirusa.

Nowe warianty wirusa Steven Van Gucht, belgijski rzecznik ds. Covid-19, studzi emocje związane z brytyjskim odkryciem. Jego zdaniem na Wyspach stwierdzono wiele przypadków, bo tam testuje się na masową skalę. Ale jednocześnie nie ma dowodów na większą zachorowalność właśnie z powodu nowej odmiany, bo krzywa w Wielkiej Brytanii rośnie tak samo szybko jak w Czechach czy Holandii.

– Nowe warianty pojawiają się i znikają, a tempo rozprzestrzeniania się zależy od naszego zachowania. O tej porze roku (zima, zbliżające się święta – red.) wirus niestety przyspiesza – uważa Van Gucht.

Nowe szczepionki W poniedziałek po południu Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię na temat pionierskiej szczepionki opracowanej przez BioNTech/Pfizer. – To historyczne osiągnięcie naukowe – w mniej niż rok opracować szczepionkę i zaakceptować ją do użytku – powiedziała dyrektor EMA Emer Cooke. EMA uważa, że produkt jest bezpieczny i skuteczny. Jeszcze w poniedziałek wieczorem Komisja Europejska miała dokonać tzw. rynkowej autoryzacji, ale była to tylko formalność.

Oznacza, to że teoretycznie od wtorku mogą się rozpocząć szczepienia. Jednak logistyka dostaw sprawia, że rozpoczną się one prawdopodobnie 27 grudnia, a w niektórych krajach UE nawet w późniejszych dniach. Szczepionek jest ciągle za mało, bo na razie jedyna zaakceptowana przez kraje zachodnie to ta produkowana przez BioNTech i Pfizera w dwóch fabrykach: w Belgii i USA. Na wiosnę ma ruszyć kolejny zakład w Niemczech. Ale już wcześniej pojawią się szczepionki innych firm.

Na 6 stycznia EMA zapowiedziała spotkanie, które może dopuścić szczepionkę firmy Moderna. – Przyglądam się 47 innym szczepionkom, nad którymi trwają prace – powiedziała Emer Cooke. W Belgii w ostatnią fazę testów klinicznych wchodzi szczepionka firmy CureVac.

Eksperci EMA przekonują, że szczepionka jest bezpieczna, bo testowana na ogromnej grupie ponad 40 tys. osób i według wszystkich standardów naukowych.

Badania trwają W Europie jej dopuszczenie do użytku zajęło kilkanaście dni więcej niż w Wielkiej Brytanii czy USA. Ale – zdaniem EMA – dzięki temu mamy dodatkową wiedzę wynikającą z reakcji setek tysięcy już zaszczepionych. – Na tej podstawie stwierdzamy niskie prawdopodobieństwo pojawienia się natychmiastowej łagodnej reakcji alergicznej. Dlatego zalecamy przyglądanie się pacjentowi przez 15 minut po podaniu szczepionki – powiedziała Sabine Straus, kierująca komitetem bezpieczeństwa EMA. Szczepionka jest zalecana osobom powyżej 16. roku życia. Wiadomo, że uodparnia na chorobę, ale nie wiadomo, czy i na jaką skalę zatrzymuje proces zakażania kolejnych osób. To będziemy wiedzieli dopiero po zaszczepieniu znaczącej części populacji.

Mutacje niegroźne Specjaliści z Europejskiej Agencji Leków nie martwią się brytyjską odmianą wirusa.