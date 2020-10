Pandemia kręci polityką

Przekonać seniorów

Dla PiS seniorzy są jedną z najważniejszych grup odbiorców. To do nich zresztą mówił Morawiecki w trakcie kampanii wyborczej, gdy twierdził, że można bezpiecznie głosować. Teraz premier przekonywał, że gdy o tym wspominał, to sytuacja była rzeczywiście łagodniejsza. Z tym związany był drugi komunikat do najstarszych odbiorców o tym, że powinni jesienią pozostać w domach. – Bardzo gorąco zachęcam wszystkich seniorów do pozostawania w domach, do tego, żeby przemieszczanie się było tylko wtedy, kiedy jest ono konieczne. Dzieci i młodzież, wnuki zachęcam do tego, żeby dbać o zdrowie rodziców i dziadków, bo ono jest naprawdę dzisiaj poważnie zagrożone – powiedział premier.