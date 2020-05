Kanadyjscy naukowcy twierdzą, że konopie mogą chronić przed zakażeniem koronawirusem

Podobnie jak w przypadku podejrzeń o pozytywny wpływ nikotyny na zwalczanie koronawirusa, kanadyjscy naukowcy wychodzą z założenia, że niektóre substancje zawarte w konopiach mogą zmniejszać jego zdolność do wnikania do komórek w płucach, w których się zagnieżdżają, rozmnażają i rozprzestrzeniają.

Ich zdaniem możliwe jest, że kannabinoidy znajdujące się w konopiach mogą zmienić zachowanie się tego receptora w korzystny dla jego nosiciela sposób, zmniejszając jego podatność na zarażenie się koronawirusem. Gdyby tak rzeczywiście było, mogłyby one znacznie ograniczyć także ryzyko infekcji. "Jeżeli w tkance nie ma receptora ACE2, koronawirus nie może do niej wniknąć" - wyjaśnia prof. Kovalchuck.

Niektórzy naukowcy brytyjscy przypuszczają, że wśród polityków atakże w społeczeństwie panują fałszywe wyobrażenia na temat medycznych konopi, jako drogi do zalegalizowania marihuany. Lekarze z kolei boją się, że pacjenci, wobec których użyto ich jako lekarstwa, mogą się od nich uzależnić. Dlatego tak ważne jest wypracowanie właściwego podejścia do konopi.

Prof. Kovalchuck też jest tego zdania i zwraca uwagę, że bez finansowania takich badań trudno będzie liczyć na pozytywne wyniki. Badania konopi, niezależnie od ich przydatności do zwalczania koronawirusa, są potrzebne. Jeżeli tak się stanie, tym lepiej, ale najważniejsze w tej chwili jest sprawdzenie, czy konopie mogą być "wartościowym uzupełnieniem" innych metod do opanowania pandemii COVID-19. Rozbudzanie nadmiernych nadziei jest błędem, ale każdy sposób na koronawirusa wart jest zainwestowania w niego większych sum - mówi Kovalchuck.