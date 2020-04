Ministerstwo chce otworzyć pięć COS-ów. Tęsknią za sportowcami

Ministerstwo chce otworzyć pięć COS-ów (Spała, Cetniewo, Zakopane, Szczyrk, Wałcz) i zaprosić do nich niewielkie grupy zawodników. Sportowcy zamieszkaliby tam w warunkach przypominających kwarantannę: bez możliwości wyjścia na zewnątrz, w jednoosobowych pokojach, z regularnymi badaniami, zachowaniem ścisłych reguł sanitarnych i posiłkami wydawanymi tylko na wynos.

Projekt ma objąć 580 osób: zawodników, trenerów, fizjoterapeutów. Lista jest gotowa, resort sportu stworzył ją we współpracy ze związkami.

– Jesteśmy przygotowani na przyjęcie zorganizowanych grup sportowców pod pełną kontrolą sanepidu lub służb medycznych. Jeśli otrzymamy zielone światło, możemy to zrobić w ciągu 48 godzin – zapewnia w rozmowie z „Rz" dyrektor COS-u w Cetniewie Michał Kowalski.

Wałcz to miejsce, które zazwyczaj wybierają przedstawiciele sportów wodnych.

Funkcjonowanie ośrodków wymaga personelu. Ten w Cetniewie na co dzień obsługuje 115 osób, otwarcie obiektów w warunkach kwarantanny będzie wymagało trzech czwartych obsady. COS Spała zatrudnia 130 osób. Jego działalność w obecnej sytuacji będzie wymagała ok. 80.

– Nie wszyscy będą mieli kontakt ze sportowcami – zaznacza dyrektor Wendrowski. – Do bezpośredniego spotkania może dojść w trzech punktach: w recepcji, przy wydawaniu posiłków i na obiektach, gdzie obecna będzie obsługa techniczna. Pamiętajmy, że wszyscy musimy przestrzegać rządowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, a nasi pracownicy dodatkowo są wyposażeni w specjalne przyłbice. Nie obawiamy się tego, że któryś z nich mógłby przynieść do ośrodka wirusa.

Siłownia za 30 tys. zł

Plan Danuty Dmowskiej-Andrzejuk to obietnica, na którą olimpijczycy czekali od początku epidemii. Wielu z nich pozostaje uwięzionych w domach, gdzie wykonują jedynie trening podtrzymujący lub zastępczy. Pływacy nie mają dostępu do basenu, wioślarze pracują na ergometrach, a biegacze korzystają z domowych bieżni oraz trenażerów. Nie są to warunki, w których można wykuwać medalową formę.