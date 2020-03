Futurolog: Pandemia będzie miała pozytywny wpływ na społeczeństwa

Zdaniem hamburskiego naukowca Horsta Opaschowskiego, który od dziesięcioleci zajmuje się badaniem przyszłości, aktualna epidemia koronawirusa kształtuje społeczeństwo samopomocowe, które zrozumiało, że ludzie są na siebie wzajemnie zdani. W rozmowie z zespołem dziennikarskim RND stwierdził on, że co prawda obecnie obywatele, polityka i gospodarka jadą na jednym wozie. Jednak po epidemii politycy będą wiedzieli, że obywatele, od których wymagało się samopomocy, w przyszłości tak szybko nie wypuszczą sterów z rąk. - Polityka potem nie będzie mogła robić, co jej się podoba ­- uważa 79-letni badacz.

