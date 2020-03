Niemcy: Wyciekł poufny dokument MSW ws. koronawirusa. Masowe testy

Według tygodnika "Der Spiegel" autorzy strategii dla MSW opisali także najbardziej negatywny scenariusz dla Niemiec. Gdyby władze nie podjęły daleko idących działań, by powstrzymać epidemię, bardzo szybko doszłoby do zarażenia 70 procent społeczeństwa. To oznaczałoby, że 80 procent pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej nie mogłoby liczyć na terapię. Wówczas liczba ofiar śmiertelnych epidemii przekroczyłaby milion.

