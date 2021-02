Unijna agencja wątpi w sens używania masek FFP2

W walce z koronawirusem Europejskie Centrum, ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wyraża wątpliwości co do dodatkowych korzyści z użycia masek FFP2 w życiu codziennym. „Oczekiwana korzyść z powszechnego stosowania FFP2 we Wspólnocie jest bardzo niska” - poinformowała agencja ECDC z siedzibą w Sztokholmie w odpowiedzi na zapytanie agencji DPA.

Obowiązek stosowania maski FFP2 wywołał w Niemczech dyskusję na temat kosztów i ewentualnej pomocy dla uboższych. W ostatnią środę okazało się jednak, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych będą musiały jeszcze poczekać na zapowiadane darmowe maski FFP2. Kasy chorych nie rozesłały dotąd kuponów uprawniających około pięć milionów potrzebujących do odebrania masek w aptekach, jak twierdzi stowarzyszenie ustawowych kas chorych. „Trudno powiedzieć, kiedy wysyłka się rozpocznie” - poinformował rzecznik stowarzyszenia Florian Lanz. Zanim to nastąpi, trzeba będzie wyjaśnić ważne kwestie.

Minister spraw socjalnych Hubertus Heil (SPD) oraz minister zdrowia Jens Spahn (CDU) zapowiedzieli w ubiegłym tygodniu, że około pięciu milionów osób pobierających zasiłki podstawowe otrzyma bezpłatnie po dziesięć masek FFP2. Podstawą do tego są nowe przepisy dotyczące noszenia takich masek oraz masek medycznych w autobusach, pociągach i podczas zakupów. Po otrzymaniu listu od kasy chorych i okazaniu dokumentu tożsamości, maski będą do odebrania w aptece.