WHO: Do grudnia w Europie umrze prawie ćwierć miliona ludzi

- W zeszłym tygodniu liczba zgonów w regionie wzrosła o 11 procent. Według wiarygodnych prognoza przewiduje się, że do 1 grudnia w Europie umrze 236 000 osób – powiedział dziennikarzom dyrektor WHO na Europę Hans Kluge..

Do tej pory w Europie zarejestrowano około 1,3 miliona zgonów zakażonych koronawirusem.

- Spośród 53 państw członkowskich WHO w Europie 33 zarejestrowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni wskaźnik zachorowalności przekraczający 10 procent - powiedział Kluge.

Szef europejskiego WHO stwierdził, że wysokie wskaźniki przenoszenia wirusa na całym kontynencie były "głęboko niepokojące", szczególnie, że w wielu krajach najbardziej zagrożone grupy wiekowe są zaszczepione w niewystarczającym stopniu.

Większą transmisję koronawirusa Kluge przypisuje większej zakaźności wariantu Delta, przesadnemu łagodzeniu ograniczeń oraz wakacyjnych podróży.

W ciągu ostatnich sześciu tygodni wyszczepianie spadło o 14 procent - z powodu braku dostępu do szczepionek w niektórych krajach i niechęci do szczepień w innych. - Tylko sześć procent ludzi w krajach o niższych i średnio niskich dochodach w Europie jest w pełni zaszczepionych, a w niektórych krajach udało się zaszczepić tylko jednego na 10 pracowników służby zdrowia - alarmował Kluge i wezwał państwa do „zwiększenia produkcji, dzielenia się dawkami i poprawy dostępu do szczepionek”.