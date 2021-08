Koronawirus. Premier Australii: Wieczne lockdowny? Więcej szkód niż zysków

Obecnie ok. 30 proc. dorosłych Australijczyków jest w pełni zaszczepionych. 53 proc. otrzymało co najmniej jedną dawkę.

W Australii wykryto jak dotąd 44,6 tys. zakażeń koronawirusem, zmarło 984 chorych na COVID-19. Obecnie jednak kraj boryka się z trzecią falą zakażeń, napędzaną transmisją wariantu Delta - Sydney i Melbourne oraz stolica kraju Canberra objęte są lockdownami (ten w Sydney trwa od 26 czerwca). W Nowej Południowej Walii dobowa liczba zakażeń osiągnęła poziom powyżej 800 - najwyższy od początku epidemii w Australii.

W Nowej Południowej Walii w ciągu ostatniej doby wykryto 753 zakażenia - 65 mniej niż dzień wcześniej.

W stanie Wiktoria we wtorek wykryto 50 nowych, lokalnych zakażeń (o 21 mniej niż dzień wcześniej).

Premier Australii, Scott Morrison stwierdził, że przyjmuje do wiadomości niepokój niektórych stanów związany z ogniskiem zakażeń w Sydney, ale - jak dodał - "wieczne lockdowny" przyniosą krajowi więcej szkód niż zysków.

- Nie jest ważne, czy to 30, czy 800 zakażeń, wnioski są takie same i brzmią tak, jak sformułował je Doherty Institute... możemy zrobić to (znieść obostrzenia - red.) bezpiecznie i musimy to zrobić - dodał.