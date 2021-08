Koronawirus. Portugalia się wahała, ale zacznie szczepić dzieci w wieku 12-15 lat

Decyzja zapadła po kilku dniach niepewności co do tego, czy w Portugalii na COVID-19 szczepione będą osoby w wieku 12-15 lat. Władze początkowo chciały szczepić w tej grupie jedynie dzieci cierpiące na choroby przewlekłe, bardziej narażone na ostry przebieg COVID-19.

W Portugalii jest ok. 400 tysięcy dzieci w wieku 12-15 lat. We wrześniu wrócą one do szkół.

Europejska Agencja ds. Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację ws. dopuszczenia do użycia szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderna u dzieci starszych niż 12 lat.



W Polsce szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat rozpoczęły się 7 czerwca.