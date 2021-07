W lipcu Anglicy zdejmą maseczki

Minister społeczności lokalnych Robert Jenrick przekazał, że do rządu docierają "bardzo obiecujące" dane. W związku z tym noszenie maseczek nie będzie już obowiązkowe.

- Państwo nie będzie mówić, co masz robić - powiedział, zapowiadając, że noszenie maseczek będzie dobrowolne, a ludzie będą decydować na podstawie osobistej odpowiedzialności i oceny.

Jenrick podkreślił, że optymistyczne dane to efekt sukcesu programu szczepień.

- Wygląda na to, że możemy zrobić krok do przodu i przejść do znacznie bardziej łagodnego reżimu i odejść od wielu z ograniczeń, które były dla nas tak trudne - powiedział. Podkreślił, że ostateczne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte.

- Nie zamierzamy stawiać wirusa za nami na zawsze, będziemy musieli się nauczyć z nim żyć - mówił.

W sobotę Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne apelowało do rządu, aby nie rezygnował ze wszystkich przepisów zakrywania twarzy.