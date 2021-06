Węgrzy mają za dużo szczepionek na COVID. Część oddadzą

W ostatnich tygodniach Węgrzy nie byli w stanie wykorzystać wszystkich dostępnych szczepionek na COVID-19. Jak dotąd na Węgrzech zaszczepiono przynajmniej jedną dawką szczepionki 67 proc. dorosłej populacji kraju.

Tempo szczepień na Węgrzech jednak spada - w połowie maja średnia liczba osób szczepionych pierwszą dawką szczepionki wynosiła 60 tysięcy, obecnie - spadła do 9 tysięcy.

Teraz szef MSZ Węgier, Peter Szijjarto poinformował, że Węgry podarują Bośni i Hercegowinie i Czarnogórze po 200 tysięcy dawek szczepionki Sinopharm. Szczepionkę tę zatwierdzono warunkowo do użycia w obu tych krajach (nie zatwierdzono jej natomiast do użycia w UE, ale Węgry włączyły ją do swojego programu szczepień).