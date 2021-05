Koronawirus. Wietnam: Ognisko wirusa w Ho Chi Minh. Władze przetestują całe miasto

Najnowsze ognisko koronawirusa wykryto w mieście Ho Chi Minh (liczy ok. 13 mln mieszkańców) - skupia się ono wokół istniejącym w tym mieście misji chrześcijańskiej.

Jak dotąd z ogniskiem związanych jest 125 zakażeń koronawirusem.

W związku z pojawieniem się ogniska władze zamierzają przetestować na COVID-19 wszystkich mieszkańców co - przy obecnym tempie testowania (ok. 100 tysięcy testów na dobę) może zająć ok. czterech miesięcy.

W związku z ogniskiem władze zdecydowały się też na 15 dni zamknąć sklepy i restauracje w mieście Ho Chi Minh. Odwołano też wszystkie uroczystości religijne. W mieście nie można organizować zgromadzeń publicznych liczących więcej niż 10 osób.

W Wietnamie trwają już szczepienia na COVID-19 - jak dotąd nieco ponad milion osób (ok. 1 proc. populacji) otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.