Koronaiwrus. Czy znajdziemy lek na COVID-19? Dr Szułdrzyński wyjaśnia

Dr Szułdrzyński był też pytany o to czy - jeśli Komisja Europejska dopuści do użycia szczepionkę Pfizer/BioNTech w grupie dzieci w wieku 12-15 lat - on sam, jako członek Rady Medycznej, będzie rekomendował, by szczepić w Polsce na COVID-19 dzieci w tym wieku.

- Rekomendacja Rady Medycznej ws. szczepień dzieci w wieku 12-15 lat jest już gotowa i jest pozytywna - odparł.

Jak mówił dr Szułdrzyński "dzieci rzadko chorują (na COVID-19) ciężko, natomiast są świetnym przenośnikiem wirusa, a jednocześnie są ciężko dotknięte różnymi restrykcjami".

- Żeby nie musieć wracać do zamykania szkół, trzeba dzieci jak najszybciej zaszczepić - dodał.