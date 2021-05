Szef RE: jest porozumienie ws. zawieszenia patentów na szczepionki

Wcześniej o uwolnienie patentów, co spowoduje większą dostępność szczepionek na koronawirusa i wpłynie na szybsze uporanie się z pandemią, apelował prezydent USA Joe Biden.

Choć takim planom sprzeciwiają się firmy farmaceutyczne, Biały Dom poinformował w oświadczeniu, że będzie wspierał inicjatywy mające na celu ograniczenie ub zawieszenie patentów.

Z podobnym apelem do producentów szczepionek zwrócił się papież Franciszek

Podczas trwającego właśnie w portugalskim Porto nieformalnego szczytu udało się takie porozumienie wypracować również wśród przywódców państw UE.

Poinformował o tym szef Rady Europejskiej Charles Michel. Powiedział, że państwa wyraziły gotowość do zaangażowania się w działania, które już wkrótce pozwolą na przedstawienie konkretnych propozycji w tej sprawie.

Michel podkreślił, że choć kraje Unii zdecydowanie opowiadają się za poszanowaniem własności intelektualnej, w sytuacji kryzysu pandemicznego zdecydowały o konieczności umożliwienia szerszej produkcji szczepionek poprzez zawieszenie patentów.

Michel wraz z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen zaproponowali potraktowanie zniesienia ograniczeń w eksporcie szczepionek jako najpilniejsze rozwiązanie.

Podczas szczytu w Porto prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał rząd USA do zniesienia ograniczeń dotyczących eksportu szczepionek przeciwko Covid-19 i surowców używanych do ich produkcji. Macron powiedział na konferencji prasowej, że bogate kraje powinny „otworzyć” swoją zdolność do produkcji szczepionek, aby pomóc krajom rozwijającym się