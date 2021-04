Koronawirus w Polsce. Jak kształtował się wskaźnik zakażeń w województwach 19 kwietnia?

Na konferencji z 14 kwietnia minister, ogłaszając przedłużenie obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia poinformował jednocześnie, że łagodzenie obostrzeń będzie miało charakter regionalny i w pierwszej kolejności obejmie powrót do nauki stacjonarnej dzieci z klas I-III. Ma to być możliwe w województwa, w których średni dobowy wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30.

Trzecim takim województwem jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 2 814 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 28,3 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców.

Pierwszym województwem ze wskaźnikiem poniżej 30 jest województwo podkarpackie - w ciągu siedmiu ostatnich dni wykryto tam co najmniej 3 985 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 26,78 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 2,22).

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie wynosi on co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 52,96 (w liczbach bezwzględnych oznacza to 16 713 zakażeń w ciągu 7 dni).

W województwie dolnośląskim wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 50,77 (w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 10 301 zakażeń koronawirusem).

Trzecie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 46,59, co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 11 415 zakażeń koronawirusem.

W województwie łódzkim wskaźnik ten wynosi obecnie 45,3 (7 766 zakażeń w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik wynosi 40,24 (w liczbach bezwzględnych - 2 763 zakażenia).

W województwie małopolskim wskaźnik obecnie wynosi 38,59 (w liczbach bezwzględnych to 9 222 zakażenia).

W województwie mazowieckim wskaźnik wynosi obecnie 38,17 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 14 505 zakażeń.

W województwie kujawsko-pomorskim wykryto co najmniej 5 469 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 37,76.

W woj. świętokrzyskim wskaźnik wynosi obecnie 37,38 (3 219 zakażeń w 7 dni).

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 36,16 (4 286 zakażeń w ciągu 7 dni).

W ciągu siedmiu dni w województwie lubuskim tym wykryto co najmniej 2 510 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 35,5.

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w woj. lubelskim wynosi obecnie 32,97.

Województwem z niskim poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie w ciągu tygodnia wykryto co najmniej 5 348 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 32,56 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.