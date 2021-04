COVID-19 ograniczył emisję dwutlenku węgla w 2020

Po kilkudziesięciu latach stałego wzrostu, światowa emisja dwutlenku węgla spadła o 6,4%, czyli 2,3 mld ton, w 2020 r. Gdy pandemia COVID-19 zamroziła działalność gospodarczą i społeczną na całym świecie w pierwszej połowie roku zanotowano spadek emisji aż o 8,8% w porównaniu z tym samym okresem 2019r. Wielkość tego spadku jest większa niż podczas poprzednich kryzysów gospodarczych i wiąże się z ograniczeniami wprowadzanymi przez poszczególne kraje. Od 1 lipca wpływ pandemii jednak zmniejszył się wraz z rozluźnieniem obostrzeń i ponownym rozpoczęciem niektórych działań gospodarczych, zwłaszcza w Chinach oraz kilku krajach europejskich. Spadek emisji jest jednak mniejszy niż oczekiwało wielu badaczy klimatu i nie oczekuje się, że będzie trwał po opanowaniu wirusa. „Spadek emisji jest już mniejszy niż się spodziewaliśmy”, mówi w Nature Zhu Liu, naukowiec zajmujący się systemami ziemskimi na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie, jeden z kierujących międzynarodowym programem Carbon Monitor. „Wyobrażam sobie, że kiedy pandemia się skończy, prawdopodobnie zobaczymy bardzo silne odbicie”.

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych szacuje, że w następnej dekadzie świat będzie musiał ograniczać emisje dwutlenku węgla o 7,6% rocznie, aby zapobiec ociepleniu globu o ponad 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Jest to cel wyznaczony w paryskim porozumieniu klimatycznym. To więcej niż pociągnęło za sobą zatrzymanie światowej gospodarki w 2020r. wywołane przez COVID-19. Te 6,4% to zaledwie incydent w światowym rejestrze emisji dwutlenku węgla. „Doświadczenia historyczne skłaniają nas do oczekiwania, że powrócimy do naszej poprzedniej ścieżki, a to oznacza, że musimy zrobić inne rzeczy, aby ograniczyć emisje”, mówi David Waskow, który kieruje międzynarodowym programem klimatycznym w World Resources Institute, ośrodku badawczym zajmującym się ochroną środowiska w Waszyngtonie.